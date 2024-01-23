Владимир Плющев: «Локомотив» – средняя и серая по европейским меркам команда. Ее стиль игры не развивает нашу школу, в каких-то аспектах – тормозит»

Владимир Плющев высказался об игре клубов КХЛ в нынешнем сезоне.

– Отсутствие лидеров – это главная проблема нынешнего чемпионата?

– СКА всю первую треть сезона проводил ротацию и искал новый состав. На одном звене держится московское «Динамо», кубковые перспективы которого совсем не очевидны.

В лидеры Запада за счет стабильности выбрался « ». Но это очень средняя и очень серая по европейским меркам команда. Ее стиль игры не развивает нашу школу. Более того, в каких-то аспектах – тормозит.

– На Востоке тоже нет лидеров?

– А кто? Казань? Так там команду собирали скорее по визитным карточкам игроков. У ряда из них – особенные психотипы, и мы это видим по ходу сезона.

весь сезон стремится поставить красивую оборону, но лидеры « » хотят красиво играть в атаке. Посмотрим, что из всего этого получится в плей-офф. Год назад Казань выстрелила, но не уверен, что этой весной все повторится.

Кстати, в Казани столько средств тратится на академию. Если все верно налажено, то должны появиться первые результаты. Но их нет, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Владимир Плющев: «ЦСКА можно спутать с минским «Динамо», «Амуром», «Куньлунем» в каких-то матчах. Особенность сезона КХЛ – нет лидеров! Ведущие клубы стали слабее»