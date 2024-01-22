Шуми Бабаев: «Замула еще полностью не раскрыл свой потенциал, даже не на 50%»

Теги Филадельфия Шуми Бабаев НХЛ Егор Замула Хоккей

Агент Егора Замулы высказался об игре хоккеиста в сезоне-2023/24.

Защитник «Филадельфии» набрал 15 (5+10) баллов в 38 играх сезона НХЛ при показателе полезности «плюс 10».

Егор очень хорошо готовился к этому сезону. У него была травма, и он прошел полную подготовку и восстановился.

Тренер ему доверяет, Егор это чувствует и старается проводить каждую игру на максимуме. Он получает удовольствие от хоккея, и поэтому у него есть результат.

– Замулу называют одним из самых прогрессирующих российских игроков в этом сезоне НХЛ.

– Просто был момент, когда нужно было подправить физическое состояние, надо было добавить мышечную массу. Егор хорошо поработал и этим, и прошлым летом. Он наверстал во всех моментах, о которых говорили в клубе, и стал играть на другом уровне.

Думаю, что он еще полностью не раскрыл свой потенциал, даже не на 50%, – сказал агент Шуми Бабаев.

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1 комментарий
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На 100 процентов - это привозить по 6 шайб за игру вместо 3?)
Атакующие скиллы у Замулы неплохие, но с такой игрой в обороне ему будет архисложно надолго задержаться в НХЛ - позицию теряет регулярно, 1 в 1 его кто угодно обыгрывает, еще и скорости явно недостает. Чтобы закрывать глаза на это - надо быть уровня и таланта Кэйла Макара и давать очко за игру, но едва ли Замула так сможет
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