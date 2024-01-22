Замула о голе в матче с «Оттавой»: «За грибами летом хожу – вот глаз и наметан»
Егор Замула прокомментировал свой гол в игре против «Оттавы».
В первом периоде россиянин получил шайбу после того, как вратарь Мадс Сегор отразил бросок Джоэла Фараби. Шайба отскочила к борту. Все игроки, кроме Замулы, потеряли ее из вида и пытались найти возле ворот.
Всего защитник набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (3:5). На его счету 15 (5+10) баллов в 38 играх сезона.
«За грибами летом хожу – вот глаз и наметан.
Возросшая результативность? Уже матчей 12-15 играю в первой бригаде большинства – вот и очки», – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула.