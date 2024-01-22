Замула о голе в матче с «Оттавой»: «За грибами летом хожу – вот глаз и наметан»

Егор Замула прокомментировал свой гол в игре против «Оттавы».

В первом периоде россиянин получил шайбу после того, как вратарь отразил бросок . Шайба отскочила к борту. Все игроки, кроме Замулы, потеряли ее из вида и пытались найти возле ворот.

Всего защитник набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сенаторс» (3:5). На его счету 15 (5+10) баллов в 38 играх сезона.

«За грибами летом хожу – вот глаз и наметан.

Возросшая результативность? Уже матчей 12-15 играю в первой бригаде большинства – вот и очки», – сказал защитник «Филадельфии» .