Замула о голе в матче с «Оттавой»: «За грибами летом хожу – вот глаз и наметан»

Теги Филадельфия Оттава НХЛ Мадс Сегор Егор Замула Джоэл Фараби Спорт-Экспресс Хоккей

Егор Замула прокомментировал свой гол в игре против «Оттавы».

В первом периоде россиянин получил шайбу после того, как вратарь Мадс Сегор отразил бросок Джоэла Фараби. Шайба отскочила к борту. Все игроки, кроме Замулы, потеряли ее из вида и пытались найти возле ворот. 

Всего защитник набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (3:5). На его счету 15 (5+10) баллов в 38 играх сезона.

«За грибами летом хожу – вот глаз и наметан.

Возросшая результативность? Уже матчей 12-15 играю в первой бригаде большинства – вот и очки», – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула.

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4 комментария
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А-ха-ха! Судья еще долго рассказывал игрокам Оттавы что произошло.
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После таких слов главное в следующий раз на месте Оттавы не быть
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Спасибо Егору, наконец Спортс коснулся этой важной темы. Во время грибов умение видеть на 360 градусов это страшное дело. Года тренировок плюс талант, не меньше.
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Он конечно сегодня уникально сыграл , три гола соорудил в чужие и три в свои , причем при первом привозе даже Тортс заугарал!!!!
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