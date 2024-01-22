Юров оштрафован как зачинщик драки в матче с «Северсталью». Форвард «Металлурга» подрался с Чуркиным, вступившись за Михайлиса

Нападающий «Металлурга» Данила Юров оштрафован за драку.

Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ, рассмотрев эпизод матча «Металлурга» и «Северстали» (3:2).

На 38-й минуте игры Юров подрался с после того, как хоккеист череповчан применил силовой прием против .

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Признан зачинщиком драки), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении лиги.

Юров о драке с Чуркиным: «Атаковали лидера «Металлурга» – нельзя такое просто так оставлять. Моя первая драка в карьере – я не большой мастер в таких делах»