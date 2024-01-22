Юров оштрафован как зачинщик драки в матче с «Северсталью». Форвард «Металлурга» подрался с Чуркиным, вступившись за Михайлиса

Теги Металлург Мг Северсталь драки КХЛ Никита Михайлис деньги Андрей Чуркин Данила Юров Хоккей

Нападающий «Металлурга» Данила Юров оштрафован за драку.

Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ, рассмотрев эпизод матча «Металлурга» и «Северстали» (3:2).

На 38-й минуте игры Юров подрался с Андреем Чуркиным после того, как хоккеист череповчан применил силовой прием против Никиты Михайлиса.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Данилу Юрова по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Признан зачинщиком драки), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении лиги.

Юров о драке с Чуркиным: «Атаковали лидера «Металлурга» – нельзя такое просто так оставлять. Моя первая драка в карьере – я не большой мастер в таких делах»

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8 комментариев
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Ответ Максим Викторович
Комментарий удален пользователем
Тут дело не в мастерстве драки, дело в том, что 20-ти летний пацан заступился за своего партнера!
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Ответ Владислав Свидзинский
Тут дело не в мастерстве драки, дело в том, что 20-ти летний пацан заступился за своего партнера!
Зачем вообще на это бред реагировать? Видно же, что человек не в себе.
Юров - молодчик! И заступился, и моралку команде поднял, и потренировался.
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Если бы Юров не начал драку тогда судьи и нарушения на Михайлисе не увидели бы. Молодец боец растет.
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0
+1
Комментарий удален пользователем
Ответ Максим Викторович
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Из дали видно что фан авангарда
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