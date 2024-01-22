Юров оштрафован как зачинщик драки в матче с «Северсталью». Форвард «Металлурга» подрался с Чуркиным, вступившись за Михайлиса
Нападающий «Металлурга» Данила Юров оштрафован за драку.
Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ, рассмотрев эпизод матча «Металлурга» и «Северстали» (3:2).
На 38-й минуте игры Юров подрался с Андреем Чуркиным после того, как хоккеист череповчан применил силовой прием против Никиты Михайлиса.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Данилу Юрова по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Признан зачинщиком драки), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении лиги.
Юров о драке с Чуркиным: «Атаковали лидера «Металлурга» – нельзя такое просто так оставлять. Моя первая драка в карьере – я не большой мастер в таких делах»
Юров - молодчик! И заступился, и моралку команде поднял, и потренировался.