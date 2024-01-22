Мышкин о детстве: «С экипировкой было не очень. Под ловушку шапка мастерилась, под блин – учебник, в щитки еще учебники, а сверху ватник какой-нибудь»

Теги Владимир Мышкин Анатолий Тарасов Вениамин Александров чемпионат СССР игровая форма детский хоккей Хоккей

Владимир Мышкин рассказал, как использовал учебники в качестве экипировки.

– Когда вы начали заниматься хоккеем?

– В первом классе, одновременно и футболом, и хоккеем, в зависимости от времени года. В 1963 году московское «Динамо» выиграло футбольный чемпионат, а Лев Иванович Яшин получил «Золотой мяч», как лучший футболист Европы. С этого началось мое осознанное увлечение спортом.

Понятно, что сначала это был дворовый спорт, как и у многих в то время. Тогда же я встал на коньки.

Еще помню 1964 год, олимпийские игры в Инсбруке, на них сборная СССР по хоккею стала чемпионом, а золотую шайбу забросил Вениамин Александров. В том же году благодаря Анатолию Владимировичу Тарасову появился турнир «Золотая шайба» для дворовых команд.

– Вы участвовали в «Золотой шайбе» с ее первого сезона?

– Нет, мы в следующем году начали, в 1965. Нас организовал бывший игрок «Олимпии» Александр Дмитриевич Кулябин. Он ходил по дворам и искал мальчишек, таким образом собирал командочку. Зимой мы играли в «Золотой шайбе», а летом в футбол, в «Кожаном мяче».

– Вы сразу стали вратарем?

– Сразу, я в поле никогда не играл. Даже в дворовом хоккее, на валенках, уже тогда был вратарем.

– Почему?

– Это у меня всегда было где-то внутри. Не тянуло забивать; а вот ворота – это мое место. Несмотря на то, что с вратарской экипировкой было не очень, мягко говоря.

Под ловушку шапка мастерилась, под блин – учебник, в щитки еще учебники, а сверху ватник какой-нибудь, чтобы было не очень больно.

– В футболе тоже в воротах играли?

– Нет, там не хватало росточка, футбольные ворота заметно больше хоккейных. Но пару матчей играл вратарем, заменял, потому что был капитаном футбольной команды. Когда штатный вратарь по каким-либо причинам не мог, приходилось выходить вместо него, – сказал бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин

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3 комментария
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Все делали. И краги сами шили из дермантина , а потом краской красили в цвета любимого клуба . Старые куклы пилили и пластмассу вставляли на каждый палец в сшитые краги .
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Из валенок хорошие щитки можно вырезать - если детской шайбой играть то вполне годная защита.
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ловушка для Мышкина
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