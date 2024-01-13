Лера Кудрявцева о хейте после расставания с Макаровым: «Если вам легче жить от мысли, что я престарелая калоша и тупая шлюха – пусть будет так. Главное, чтоб вы были счастливы от этого»

Лера Кудрявцева отреагировала на хейт после расставания с экс-хоккеистом.

Ранее 52-летняя телеведущая объявила о расставании с экс-хоккеистом после 10 с лишним лет брака: «Алкоголь – зло».

Сегодня она обратилась к пользователям интернета, писавшим негативные и оскорбительные комментарии в ее адрес.

«А, да, знаю, что вы больше меня осведомлены о моей жизни (ну, разумеется). И уверена, что у вас самая счастливая и правильная жизнь (в отличие от моей). Но меня никто не учил, как надо, поэтому гребу, как могу.

И, если вам легче жить от мысли и уверенности, что я старая, престарелая калоша, старуха, тупая шлюха, проститутка, страшная, перекроенная, переделанная, все пугаются, бегут и т.д. – спорить не буду. Пусть будет так. Главное, чтоб вы были счастливы от этого факта. Ну хоть чуть-чуть», – написала Кудрявцева.