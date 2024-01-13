Лера Кудрявцева о хейте после расставания с Макаровым: «Если вам легче жить от мысли, что я престарелая калоша и тупая шлюха – пусть будет так. Главное, чтоб вы были счастливы от этого»

Теги светская хроника Игорь Макаров КХЛ контент Лера Кудрявцева Хоккей

Лера Кудрявцева отреагировала на хейт после расставания с экс-хоккеистом.

Ранее 52-летняя телеведущая объявила о расставании с экс-хоккеистом Игорем Макаровым после 10 с лишним лет брака: «Алкоголь – зло». 

Сегодня она обратилась к пользователям интернета, писавшим негативные и оскорбительные комментарии в ее адрес.

«А, да, знаю, что вы больше меня осведомлены о моей жизни (ну, разумеется). И уверена, что у вас самая счастливая и правильная жизнь (в отличие от моей). Но меня никто не учил, как надо, поэтому гребу, как могу.

И, если вам легче жить от мысли и уверенности, что я старая, престарелая калоша, старуха, тупая шлюха, проститутка, страшная, перекроенная, переделанная, все пугаются, бегут и т.д. – спорить не буду. Пусть будет так. Главное, чтоб вы были счастливы от этого факта. Ну хоть чуть-чуть», – написала Кудрявцева.

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24 комментария
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Прикалывало, как в свое время она таскала за собой макарова по гостям у всего телевидения и его представляли так, как-будто это не унылый ролевичок с 15 очками за сезон, а чуть ли не лидер сборной и звезда кхл))
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Самое смешное, что все что перечислила про себя - правда.
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Ну почему же легче? Нам от этой мысли тяжело...
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Ответ всёотлично
сколько грязи. накипело у человека. лера очень приятная девушка, именно девушка, несмотря на возраст
Заштопалась, что ли? Это прошло мимо новостей
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НТВ её присутствием всё загажено. Вот прям сейчас включите, и там она будет что то вести) А Макаров сам виноват, но у него, в отличии от неё, всё ещё впереди.
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Ай, молодца! Достойно ответила, пусть у некоторых малость припухнет.....( одну букву изменила😂 по совету модератора писать дружелюбно)
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Ну, по факту - обычная хабалистая резиновая Зина. Манер и воспитания явно не хватает. Её умению материться и запасу нецензурной брани позавидует любой рыбак))) Не удивительно, что Макаров забухал с такой мамкой))))
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Ответ Mapk Kpacc
Самое смешное, что все что перечислила про себя - правда.
И более того - она всем этим гордится
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Я счастлив!!!!
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Лера ,ты вытащила свою семейную жизнь здесь на показ и теперь обижаешься ,что люди дают анализ ей !
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То, что называется, ТП в чистом виде. Сама всю эту хрень выбросила на всеобщее обозрение, а теперь строит из себя не знаю кого. Разве что специально это сделала, чтоб внимание к себе привлечь.
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Вот просто пое##ть!
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Ответ Персональные данные Номер 67327384
Женщина не в ладах с собой
Как и любая другая
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Ответ Британский шпион
Прикалывало, как в свое время она таскала за собой макарова по гостям у всего телевидения и его представляли так, как-будто это не унылый ролевичок с 15 очками за сезон, а чуть ли не лидер сборной и звезда кхл))
Всегда удивляло, как мужички готовы встать на роль собачки-терьерчика ради бабы
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Ответ Олег В.
В каждой семье должна быть пара тестикул. В этой паре, они явно у Леры... ;)
Да у нее там (побывало) несколько сотен тестикул
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Ответ zdrprvr
Да у нее там (побывало) несколько сотен тестикул
Зависть - плохое чувство! ;)
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