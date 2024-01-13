Лера Кудрявцева после расставания с Макаровым: «Мне 52, двое деток, благодарность от президента. Курю, не пью. Из тюнинга – были сиськи, убрала. Могу послать #####, но в целом – обычная баба»

Теги светская хроника Игорь Макаров телевидение Владимир Путин КХЛ брань контент Лера Кудрявцева Хоккей

Лера Кудрявцева описала себя после расставания с экс-хоккеистом.

Ранее 52-летняя телеведущая объявила о расставании с экс-хоккеистом Игорем Макаровым после 10 с лишним лет брака: «Алкоголь – зло».

«Здравствуйте! Меня зовут Лера Кудрявцева. Мне 52 года. Двое деток. Мальчик и девочка. Образование – высшее (ГИТИС).

Работа на ТВ с 1995 года. Есть «ТЭФИ». Благодарность от президента. 3 брака.

Люблю своих детей, семью, работу, друзей; умею дружить, любить, оберегать, помогать, готовить, стирать, убирать, отвечаю за свои слова.

Есть кот Фофа. Курю. Не пью. Не жалуюсь. Внешность – на любителя. Как мама родила. Из тюнинга – были сиськи (убрала). Морду ПОКА еще не кроила. Проф грим делает чудеса. Утром себя в зеркале иногда шугаюсь. Но привыкла.

Много работаю, мало сплю. Терпеливая, долго. Могу послать #####, но это надо постараться. В целом – обычная баба с публичной профессией.

Добро пожаловать несколько тысяч любопытных подписчиков 😇. Мой инста LeraTV. Так… Что еще?» – написала Кудрявцева в телеграм-канале.

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40 комментариев
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Аж женится захотелось
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Накатила субботним вечером
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Лера держись, ты лучшая, мы с детства за тебя) Макаров пусть и дальше в игрушки играет...
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Открыт портал в хоккейной ветке…
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Лерка молодец!
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Жалко девушку! Видно, что-то возвращается ей из молодости, но пожелать хочется только наилучшего! Не пустая она!
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Ответ Luneville
Ни убавить, ни прибавить
Убавила, написано же.
+4
0
+4
Ответ Пинающий Достоинства
Ну она «девчонка» со стержнем, селф мейд мэн, умная, опытная, тебе пойдёт )
А кто сказал, что на ней ?)
+3
0
+3
Наконец-то нормальные новости на сайте, а то все время про какой-то футбол, хоккей и прочую чушь. После развода Бузовой и почитать нечего было.
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Благодарность за заслуги в развитии средств массовой информации ничего не стоит, учитывая, как "развивались" 23 года эти средства массовой информации.
+2
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"Есть кот Фофа"
Вот тут можно подробнее? Фото, видео, танцы под чипи чипи чапа чапа. Про Фофу интересно все.
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Заходи
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Ответ zdrprvr
Ему это не нужно, он прекрасен по факту
Не сомневаюсь
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Ответ Radik_2.0
чуваки, утону в минусах, но для 52 лет она прям ничего.
по ходу Макаров зашел и всем минусы шлет))
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Ответ Ыжык
Чувак, вложи столько денег в себя и в свои 52 тоже будешь выглядеть так же как она.
Ему это не нужно, он прекрасен по факту
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Ответ Radik_2.0
чуваки, утону в минусах, но для 52 лет она прям ничего.
Чувак, вложи столько денег в себя и в свои 52 тоже будешь выглядеть так же как она.
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Ответ Операция Ы
Совсем забухала. И это ещё до Старого Нового года 2 часа. Куда смотрит кот Фофа?)
Да там не только бухло
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Ответ Andreir888
Жалко девушку! Видно, что-то возвращается ей из молодости, но пожелать хочется только наилучшего! Не пустая она!
да почему возвращается-то? просто неинтересная у нее внешность, страдает поэтому. а ведь 52 года уже, а все еще хочется, как у всех. ну вот, три брака пережила, что дальше?
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Ответ Черный52
Аж женится захотелось
Там уже 3 раза было и все 3 брак.
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Ответ Черный52
А кто сказал, что на ней ?)
А почему «сказал» без «ъ» знака?!))
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Ответ Ыжык
Не сомневаюсь
Сомневаешься. Иначе бы не предлагал вкладывать деньги
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Ответ Черный52
Аж женится захотелось
Ну она «девчонка» со стержнем, селф мейд мэн, умная, опытная, тебе пойдёт )
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Самая спортивная новость! У Ротенберга конкурент - Кудрявцева!)))
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Зачем это здесь?
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Как женщина мне нравится. Симпотная, вроде не глупая (смотрел пару раз "вопрос на миллион" на нтв).
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... Много работаю ...
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На конечно ты работаешь, не то что мы простые смертные.
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Ответ zdrprvr
Сомневаешься. Иначе бы не предлагал вкладывать деньги
Ну можешь в себя вложить, раз ему не надо. Мне не жалко.
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Я б тоже запил, была бы у меня баба лет 15 старше. Куда Макаров смотрел, когда женился?
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Очень интересно. Ждём следующие анкеты
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Лера для чего ты эту рекламу выкладываешь о себе ?У тебя двое детей , у них друзья и они Это прочтут и детям твоим не очень будет приятно ,когда им будут пересказывать с добавками о тебе! Развелась и успокойся -мудрее нужно уже быть , когда за "полтинник " переваливает!
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