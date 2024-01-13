Лера Кудрявцева после расставания с Макаровым: «Мне 52, двое деток, благодарность от президента. Курю, не пью. Из тюнинга – были сиськи, убрала. Могу послать #####, но в целом – обычная баба»

Лера Кудрявцева описала себя после расставания с экс-хоккеистом.

Ранее 52-летняя телеведущая объявила о расставании с экс-хоккеистом после 10 с лишним лет брака: «Алкоголь – зло».

«Здравствуйте! Меня зовут Лера Кудрявцева. Мне 52 года. Двое деток. Мальчик и девочка. Образование – высшее (ГИТИС).

Работа на ТВ с 1995 года. Есть «ТЭФИ». Благодарность от президента. 3 брака.

Люблю своих детей, семью, работу, друзей; умею дружить, любить, оберегать, помогать, готовить, стирать, убирать, отвечаю за свои слова.

Есть кот Фофа. Курю. Не пью. Не жалуюсь. Внешность – на любителя. Как мама родила. Из тюнинга – были сиськи (убрала). Морду ПОКА еще не кроила. Проф грим делает чудеса. Утром себя в зеркале иногда шугаюсь. Но привыкла.

Много работаю, мало сплю. Терпеливая, долго. Могу послать #####, но это надо постараться. В целом – обычная баба с публичной профессией.

Добро пожаловать несколько тысяч любопытных подписчиков 😇. Мой инста LeraTV. Так… Что еще?» – написала Кудрявцева в телеграм-канале.