Назаров о ситуации со сборной Израиля: «Америка в очередной раз показала, как умеет одной рукой тормошить, а второй причесывать. Выглядит очень комично»

Андрей Назаров прокомментировал ситуацию вокруг сборной Израиля.

11 января ИИХФ по соображениям безопасности временно отстранила сборную Израиля от участия в своих турнирах. В апреле израильтяне должны были сыграть на чемпионате мира во втором дивизионе.

НХЛ опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность в связи с отстранением сборной Израиля и призвала как можно скорее решить вопрос с ее участием в предстоящих турнирах.

«Уже понятно, кто и как из команд провел новогодние праздники. Кто усиленно гулял и переел салатов, а кто готовился к ответственным матчам.

Конечно, важная тема – бан Израиля со стороны ИИХФ. Америка и ее сателлиты в очередной раз показали, как они умеют одной рукой тормошить, а второй причесывать. Сначала забанили Израиль по линии международной хоккейной федерации, а затем заступаются за него и выражают обеспокоенность по линии . Выглядит это очень комично.

Подобные фокусы мы видим далеко не в первый раз, и думаю, что не в последний. Такое ощущение, что даже на международной арене в очередной раз мы видим капиталистическое правило «ничего личного, это просто бизнес», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.