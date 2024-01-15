Назаров о ситуации со сборной Израиля: «Америка в очередной раз показала, как умеет одной рукой тормошить, а второй причесывать. Выглядит очень комично»

Теги ИИХФ НХЛ Андрей Назаров КХЛ сборная Израиля Хоккей

Андрей Назаров прокомментировал ситуацию вокруг сборной Израиля.

11 января ИИХФ по соображениям безопасности временно отстранила сборную Израиля от участия в своих турнирах. В апреле израильтяне должны были сыграть на чемпионате мира во втором дивизионе.

НХЛ опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность в связи с отстранением сборной Израиля и призвала ИИХФ как можно скорее решить вопрос с ее участием в предстоящих турнирах.

«Уже понятно, кто и как из команд КХЛ провел новогодние праздники. Кто усиленно гулял и переел салатов, а кто готовился к ответственным матчам.

Конечно, важная тема – бан Израиля со стороны ИИХФ. Америка и ее сателлиты в очередной раз показали, как они умеют одной рукой тормошить, а второй причесывать. Сначала забанили Израиль по линии международной хоккейной федерации, а затем заступаются за него и выражают обеспокоенность по линии НХЛ. Выглядит это очень комично.

Подобные фокусы мы видим далеко не в первый раз, и думаю, что не в последний. Такое ощущение, что даже на международной арене в очередной раз мы видим капиталистическое правило «ничего личного, это просто бизнес», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назаров, конечно, смешной персонаж - с этим не поспоришь. Но, действительно, какое НХЛ дело до отстранения сборной Израиля?
+3
0
+3
все просто: в североамериканском хоккее еврейский бизнес сильнее русского, причём тут Америка и ее сателлиты?
+3
0
+3
Назаров у нас 110 % болельщиков и понятия не имеют что есть какой то хоккей в Израиле и чего нам "перемывать" эту тему !
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий