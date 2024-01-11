Самсонов о драфте отказов: «Грустно. Но это хороший сигнал для мозга и тела: «Парень, проснись, нужно вернуться в нужное русло и работать изо всех сил»

Теги Торонто НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов поделился эмоциями касательно помещения на драфт отказов.

Канадский клуб ранее выставил вратаря на драфт отказов, но уже вернул хоккеиста из АХЛ, куда был отправлен после прохождения процедуры драфта отказов.

«Это грустно. Но, вероятно, это хороший сигнал для мозга и тела: «Парень, проснись, нужно вернуться в нужное русло и работать изо всех сил».

Что касается времени вне расположения «Торонто», я не хочу много об этом говорить. Я чувствую себя очень позитивно и всегда остаюсь позитивным.

Я продолжаю работать, стараюсь изо всех сил на льду и в зале… Я просто жду момента, когда у меня появится возможность сыграть», – сказал голкипер Илья Самсонов.

18 комментариев
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Парень, проснись, ты вратарь Торонто, тебя ждёт кошмар наяву
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Да он тормоз походу. Сигнал был после квадрика, сча уже набат.
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Помнится, Овечкин тактично намекал, что пора просыпаться😂
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Ответ e1ther - e1ther
не убавить, не прибавить)
Да ладно, Вашик столько вратарей прокакал: и Варламов, и Грубауэр, и Самсонов… Последний, правда, сделал все, чтоб его слили. Даже Копли худо-бедно играет(л) в Эл-Эй. Ванечки всякие тоже. А подписали чудика за 6 лямов от которого все отскакивает
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Квадрик продавай
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Ответ Алексей Каракорум
Да он тормоз походу. Сигнал был после квадрика, сча уже набат.
не убавить, не прибавить)
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Ответ e1ther - e1ther
я это говорил на ветке-онлайн еще год назад)))))а дальше в ребилд)
Ребилд/ребилд… Они разные бывают, все говорили, что «Филадельфия» в жестком ребилде. Эту стадию можно пройти практически незаметно, ребилд - один из мифов. не всем же быть «Детройтом»
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Ответ e1ther - e1ther
а кто приходил за последние годы,кроме Густафсона,который реально,например,играл огромную роль блюлайнера или защитника с размахом?)хорошо можно Мистера Седьмая игра вспомнить)а дальше,из таких сказать звезд,Оши?)Ковальчук?)может Вебер?)окей,наверное,ребята из Пенс на закате карьеры)ни Макфи,ни Маклаллен ничего не притащили)даже Кузнецов оказался провалом в итоге)но кубок затащили,и всё было не зря,в итоге)потому что те чувства,я никогда не забуду)особенно звонок моего кореша,в пол 7 утра по моему времени,когда я дар речи потерял,и губы ссохлись)он говорит,а я в тумане)
«Макфи и Эрат» :)) Хуже из сочетаний только «Латыпов и Пекин» Эллер приходил, Орпик и Нисканен. Конолли (4-й номер драфта, если правильно помню?) а Диван, а был-ли он, или показалось? Мистер 7-я игра подвел, канеш, но и без него справились
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Ответ 87mores
Кто бы сказал про Манту и Протаса до сезона 🤦‍♂️ Ну, надо было тренером ставить пухляша - любимого Брюса, пару лет поиграли бы 5-7 и 7-8, нырнули бы за высоким выбором, побили рекорд, потом избавились бы от всех говно-контрактов, ввели бы фарм. Ошибка, что взяли тренера с претензиями, который оперируя дровами и потухшими свечками пытается зажечь огонь
я это говорил на ветке-онлайн еще год назад)))))а дальше в ребилд)
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Ответ 87mores
Холтби собрался на 15 игр, и слава богу!!! Кстати, не спец по хоккею, (больше любитель хайлайтов 😂), вот не могу вспомнить ни одного вратаря у Вашиков, кто бы играл системно долго и нормально. Рэндфорд - ни о чем, Юэ пришел звездой, ушел - и взял чашку, Керри - один сезон. Кто еще? Люди приходят и уходят, а вратарей не было и нет 🤣
а кто приходил за последние годы,кроме Густафсона,который реально,например,играл огромную роль блюлайнера или защитника с размахом?)хорошо можно Мистера Седьмая игра вспомнить)а дальше,из таких сказать звезд,Оши?)Ковальчук?)может Вебер?)окей,наверное,ребята из Пенс на закате карьеры)ни Макфи,ни Маклаллен ничего не притащили)даже Кузнецов оказался провалом в итоге)но кубок затащили,и всё было не зря,в итоге)потому что те чувства,я никогда не забуду)особенно звонок моего кореша,в пол 7 утра по моему времени,когда я дар речи потерял,и губы ссохлись)он говорит,а я в тумане)
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Ответ e1ther - e1ther
ни одному тебе)стоило одному человеку просесть,в силу возраста или еще чего,атака приблизилась к провалу)))но идут за счет характера)если залезут в ПО,будет, итак,смешно)
Кто бы сказал про Манту и Протаса до сезона 🤦‍♂️ Ну, надо было тренером ставить пухляша - любимого Брюса, пару лет поиграли бы 5-7 и 7-8, нырнули бы за высоким выбором, побили рекорд, потом избавились бы от всех говно-контрактов, ввели бы фарм. Ошибка, что взяли тренера с претензиями, который оперируя дровами и потухшими свечками пытается зажечь огонь
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Ответ 87mores
«Атака Кэпс…» не засну сегодня от смеха
ни одному тебе)стоило одному человеку просесть,в силу возраста или еще чего,атака приблизилась к провалу)))но идут за счет характера)если залезут в ПО,будет, итак,смешно)
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Ответ e1ther - e1ther
могу сказать одно,Кюмпер,на момент,не в обиду Аризоне,был вратарем не плохим,хотя там накидывали авоську)а затем Колорадо,и КС...)появился вариант,но смотрим на атаку Кэпс,и Колорады,и одни не могут впереди,ничего,вторые за счет атаки,решают всё)the save Холтби решил многое в 2018 году)но косячил он,как Самсонов)даже больше)при игре за воротами и на выходах)
«Атака Кэпс…» не засну сегодня от смеха
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Ответ e1ther - e1ther
могу сказать одно,Кюмпер,на момент,не в обиду Аризоне,был вратарем не плохим,хотя там накидывали авоську)а затем Колорадо,и КС...)появился вариант,но смотрим на атаку Кэпс,и Колорады,и одни не могут впереди,ничего,вторые за счет атаки,решают всё)the save Холтби решил многое в 2018 году)но косячил он,как Самсонов)даже больше)при игре за воротами и на выходах)
Холтби собрался на 15 игр, и слава богу!!! Кстати, не спец по хоккею, (больше любитель хайлайтов 😂), вот не могу вспомнить ни одного вратаря у Вашиков, кто бы играл системно долго и нормально. Рэндфорд - ни о чем, Юэ пришел звездой, ушел - и взял чашку, Керри - один сезон. Кто еще? Люди приходят и уходят, а вратарей не было и нет 🤣
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Ответ 87mores
Проблемы с пахом… Разделили бы игры 40/40 с кем-нибудь, не было в истории таких случаев? Про Холтби умолчал, потому что он кубок выиграл. Не благодаря, а вопреки. И играл за те же 6 лямов не в пример этому чудиле. Речь о том, что оставили бы Самсонова - сэкономили бы 3 ляма, хуже бы точно не было.
могу сказать одно,Кюмпер,на момент,не в обиду Аризоне,был вратарем не плохим,хотя там накидывали авоську)а затем Колорадо,и КС...)появился вариант,но смотрим на атаку Кэпс,и Колорады,и одни не могут впереди,ничего,вторые за счет атаки,решают всё)the save Холтби решил многое в 2018 году)но косячил он,как Самсонов)даже больше)при игре за воротами и на выходах)
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Ответ e1ther - e1ther
у Варламова были проблемы с пахом,это же было в Колорадо,его нельзя напрягать на уровне первого вратаря,Самсонов,просто не понял с первого раза,что был на него акцент,Грубаэр был бэкап,и видимо не поверили в первого номера,но про Холтби ты умолчал,где сейчас Борода?)в каком контендере?)а бэкапы знают свой удел,и играют максимально)это я Колпи)шанс дали, стремись)
Проблемы с пахом… Разделили бы игры 40/40 с кем-нибудь, не было в истории таких случаев? Про Холтби умолчал, потому что он кубок выиграл. Не благодаря, а вопреки. И играл за те же 6 лямов не в пример этому чудиле. Речь о том, что оставили бы Самсонова - сэкономили бы 3 ляма, хуже бы точно не было.
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Ответ 87mores
Да ладно, Вашик столько вратарей прокакал: и Варламов, и Грубауэр, и Самсонов… Последний, правда, сделал все, чтоб его слили. Даже Копли худо-бедно играет(л) в Эл-Эй. Ванечки всякие тоже. А подписали чудика за 6 лямов от которого все отскакивает
у Варламова были проблемы с пахом,это же было в Колорадо,его нельзя напрягать на уровне первого вратаря,Самсонов,просто не понял с первого раза,что был на него акцент,Грубаэр был бэкап,и видимо не поверили в первого номера,но про Холтби ты умолчал,где сейчас Борода?)в каком контендере?)а бэкапы знают свой удел,и играют максимально)это я Колпи)шанс дали, стремись)
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Да не расстраиваться. В Торонто любой воротчик захандрит. Надо валить из этой команды)
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