Самсонов о драфте отказов: «Грустно. Но это хороший сигнал для мозга и тела: «Парень, проснись, нужно вернуться в нужное русло и работать изо всех сил»

Илья Самсонов поделился эмоциями касательно помещения на драфт отказов.

Канадский клуб ранее выставил вратаря на драфт отказов, но уже вернул хоккеиста из АХЛ, куда был отправлен после прохождения процедуры драфта отказов.

«Это грустно. Но, вероятно, это хороший сигнал для мозга и тела: «Парень, проснись, нужно вернуться в нужное русло и работать изо всех сил».

Что касается времени вне расположения « », я не хочу много об этом говорить. Я чувствую себя очень позитивно и всегда остаюсь позитивным.

Я продолжаю работать, стараюсь изо всех сил на льду и в зале… Я просто жду момента, когда у меня появится возможность сыграть», – сказал голкипер .