Ковальчук считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Вокруг много шумихи, которая иногда мешает. Саша – опытный парень, знает, как вести себя»
Илья Ковальчук считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (830), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Овечкину до Гретцки осталось 64 гола.
– Мы все очень переживаем и надеемся.
Самое главное – ему расслабиться и заниматься любимым делом. Вокруг много шумихи, которая иногда мешает.
Саша – опытный парень, знает, как вести себя в таких ситуациях. Я уверен, что он побьет рекорд, – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.