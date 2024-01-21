Ковальчук считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Вокруг много шумихи, которая иногда мешает. Саша – опытный парень, знает, как вести себя»

Илья Ковальчук считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан « » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (830), уступая лишь (894).

– до Гретцки осталось 64 гола.

– Мы все очень переживаем и надеемся.

Самое главное – ему расслабиться и заниматься любимым делом. Вокруг много шумихи, которая иногда мешает.

Саша – опытный парень, знает, как вести себя в таких ситуациях. Я уверен, что он побьет рекорд, – сказал нападающий « » Илья Ковальчук.