Ковальчук считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Вокруг много шумихи, которая иногда мешает. Саша – опытный парень, знает, как вести себя»

Теги Спартак Вашингтон Илья Ковальчук Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Хоккей

Илья Ковальчук считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (830), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Овечкину до Гретцки осталось 64 гола.

– Мы все очень переживаем и надеемся.

Самое главное – ему расслабиться и заниматься любимым делом. Вокруг много шумихи, которая иногда мешает.

Саша – опытный парень, знает, как вести себя в таких ситуациях. Я уверен, что он побьет рекорд, – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.

8 комментариев
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Я тоже думал, что за три сезона по 30-35 закинет с его то бросоком, но это всё куда то испарилось.
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Он уже летом так расслабился, что до сих пор собраться не может..
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Седой выстрелит в следующем году.Но это не точно
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К 2036 году побьет, Зуб даю
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Саша – опытный парень, знает, как вести себя в таких ситуациях. Уверен, что я бы тоже побил рекорд, если бы меня подписала команда из НХЛ – сказал нападающий «Спартака» Илья Ковальчук.
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Интересно, как они это видят если у него в этом сезоне только 8 шайб забито, а за два оставшихся нужно 65 забить?
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Ответ vizaslayer
Я тоже думал, что за три сезона по 30-35 закинет с его то бросоком, но это всё куда то испарилось.
Сезон еще не закончен.
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Ответ Денис Котов
Седой выстрелит в следующем году.Но это не точно
)) я точно говорю-седой в следующем сезоне всем покажет как надо в хоккей играть
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