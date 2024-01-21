Мартемьянов о поражении от «Салавата»: «Непонятные удаления из-за ворот…Сколько уже работаю, они постоянно сдвигаются. Это вопрос к администрации дворца»

Андрей Мартемьянов высказался о поражении от «Салавата Юлаева».

«Амур» уступил со счетом 2:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

В третьем периоде при счете 2:1 в пользу «Амура» был удален на две минуты за сдвиг ворот голкипер команды . «Салават Юлаев» забил гол в большинстве, сравняв результат.

«Во втором периоде соперник очень хорошо делал наложение, сохраняли шайбу, но мы четко оборонялись.

Могли и в овертайме выиграть, но, к сожалению, эти непонятные удаления из-за ворот…Сколько я уже работаю, эти ворота постоянно сдвигаются.

Это вопрос к администрации дворца. Об этом знают все и видят все. Нужно обратить на это внимание, потому что решается судьба матча, судьба тех людей, кто был на площадке.

Если вернуться к игре, то мне понравилась как та, так и другая команда.

Счет, к сожалению, не в нашу пользу, но очко мы завоевали, этому рады», – сказал главный тренер « » .