Мартемьянов о поражении от «Салавата»: «Непонятные удаления из-за ворот…Сколько уже работаю, они постоянно сдвигаются. Это вопрос к администрации дворца»

Теги Салават Юлаев Амур видео КХЛ Игорь Бобков Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов высказался о поражении от «Салавата Юлаева».

«Амур» уступил со счетом 2:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде при счете 2:1 в пользу «Амура» был удален на две минуты за сдвиг ворот голкипер команды Игорь Бобков. «Салават Юлаев» забил гол в большинстве, сравняв результат.

«Во втором периоде соперник очень хорошо делал наложение, сохраняли шайбу, но мы четко оборонялись.

Могли и в овертайме выиграть, но, к сожалению, эти непонятные удаления из-за ворот…Сколько я уже работаю, эти ворота постоянно сдвигаются.

Это вопрос к администрации дворца. Об этом знают все и видят все. Нужно обратить на это внимание, потому что решается судьба матча, судьба тех людей, кто был на площадке.

Если вернуться к игре, то мне понравилась как та, так и другая команда.

Счет, к сожалению, не в нашу пользу, но очко мы завоевали, этому рады», – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

8 комментариев
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Сколько я уже смотрю хоккей, помню, что с Бобковым часто такие ситуации происходили)) думаю, что репутация тоже играет роль.
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помню как лет 3 назад Анисимов в судейской рассказывал что лично ехал проверять уфимские ворота)))
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Я вот тоже думаю почему ты столько работаешь, что в Екате, что в Сибири а теперь и в Амуре толку нет.
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Шесть поражений подряд,а Вы говорите "Ворота"...
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Ну танцору то - же что - то мешает, очко в подарок.
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На повторе из-за ворот прекрасно видно явный сдвиг ворот.
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Ответ aigul76
Сколько я уже смотрю хоккей, помню, что с Бобковым часто такие ситуации происходили)) думаю, что репутация тоже играет роль.
Бобков часто подсыкивает когда сдвигает ворота ))) Мартин предлагает на матчи с Боковым их намертво походу приделывать )
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Ответ Рамис Зарипов
Я вот тоже думаю почему ты столько работаешь, что в Екате, что в Сибири а теперь и в Амуре толку нет.
он сам был защитником авто, ему видней. а про яйца это верно
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