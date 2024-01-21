Сакик о назначении Руа в «Айлендерс»: «Отлично, что Патрик вернулся – хоккей у него в крови. Он очень хороший тренер и привнесет страсть»

Теги Айлендерс Колорадо Джо Сакик НХЛ Патрик Руа Хоккей

Джо Сакик высказался о назначении Патрика Руа на пост главного тренера «Айлендерс».

«Думаю, это отлично, что он вернулся. Он тренировал в юниорской лиге, выиграл Мемориальный кубок в прошлом сезоне.

У него хоккей в крови, он любит быть его частью. Ему нравится тренировать, и он очень хороший тренер.

Лу Ламорелло знает, что делает. Он выбрал правильного парня.

Он привнесет страсть [в команду], и, как я уже сказал, Патрик – очень хороший тренер. Я рад за него, что он получил возможность вернуться в лигу», – сказал президент «Колорадо» Джо Сакик.

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3 комментария
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Почему тогда очень хорошего тренера "ушли" в свое время?
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Ответ T0ughguy
Почему тогда очень хорошего тренера "ушли" в свое время?
Они поругались из-за выбора на драфте. Патрик хотел больше власти на драфтах и обменах.
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