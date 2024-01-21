Сакик о назначении Руа в «Айлендерс»: «Отлично, что Патрик вернулся – хоккей у него в крови. Он очень хороший тренер и привнесет страсть»

Джо Сакик высказался о назначении Патрика Руа на пост главного тренера «Айлендерс».

«Думаю, это отлично, что он вернулся. Он тренировал в юниорской лиге, выиграл Мемориальный кубок в прошлом сезоне.

У него хоккей в крови, он любит быть его частью. Ему нравится тренировать, и он очень хороший тренер.

Лу Ламорелло знает, что делает. Он выбрал правильного парня.

Он привнесет страсть [в команду], и, как я уже сказал, Патрик – очень хороший тренер. Я рад за него, что он получил возможность вернуться в лигу», – сказал президент « » .