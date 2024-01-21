Руа о возвращении в НХЛ: «Это многое для меня значит. Когда уходил из «Колорадо», думал, что телефон зазвонит быстрее»

Патрик Руа высказался о назначении на пост главного тренера «Айлендерс».

Бывший тренер «Колорадо» возглавил клуб с Лонг-Айленда, заменив уволенного Лэйна Ламберта.

Экс-вратарь работал в «Эвеланш» с 2013 по 2016 год. С тех пор он не тренировал команды .

– Это многое для меня значит. Когда я уходил из « », я думал, что телефон зазвонит быстрее. Но этого не произошло, и я понял, что то, как я покинул «Колорадо», вероятно, было не лучшим способом сделать это.

– Вы теперь другой тренер по сравнению с тем, каким были, когда покинули «Колорадо»?

– Как день и ночь. Я научился еще больше уважать работу тренера – рано приходить на каток, усердно работать, чтобы помочь игрокам идеями, – и я действительно хочу немного повторить то, что было в «Колорадо», а именно партнерские отношения с игроками.

Мы хотим, чтобы игроки поверили в то, что мы будем делать как тренерский штаб, и помочь им достичь своих целей, – сказал .