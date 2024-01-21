Руа о возвращении в НХЛ: «Это многое для меня значит. Когда уходил из «Колорадо», думал, что телефон зазвонит быстрее»

Теги Айлендерс Колорадо НХЛ Патрик Руа Хоккей

Патрик Руа высказался о назначении на пост главного тренера «Айлендерс».

Бывший тренер «Колорадо» возглавил клуб с Лонг-Айленда, заменив уволенного Лэйна Ламберта.

Экс-вратарь работал в «Эвеланш» с 2013 по 2016 год. С тех пор он не тренировал команды НХЛ

– Это многое для меня значит. Когда я уходил из «Колорадо», я думал, что телефон зазвонит быстрее. Но этого не произошло, и я понял, что то, как я покинул «Колорадо», вероятно, было не лучшим способом сделать это.

– Вы теперь другой тренер по сравнению с тем, каким были, когда покинули «Колорадо»?

– Как день и ночь. Я научился еще больше уважать работу тренера – рано приходить на каток, усердно работать, чтобы помочь игрокам идеями, – и я действительно хочу немного повторить то, что было в «Колорадо», а именно партнерские отношения с игроками.

Мы хотим, чтобы игроки поверили в то, что мы будем делать как тренерский штаб, и помочь им достичь своих целей, – сказал Патрик Руа.

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4 комментария
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Очень хочется, чтоб у него всё получилось
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Я ознакомился с его карьерой.. Три сезона в качестве главного тренера Колорадо.. В двух из них не выход в плей-офф..

Лу рискует.. Как я понимаю, будут браться новые игроки под Руа, это значит расплатимся пиками.. Что добьемся результа - не факт..

Тяжко..
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При всех тренерских идеях в Айлендерс все последние годы есть одна принципиально важная проблема, а именно - нехватка таланта и креатива в атаке. Барзэл хороший игрок, но не факт, что он попадет в заявку сборной Канады на олимпиаду. Понимая свои проблемы в атаке, они выменяли Хорвата, но Хорват - это хороший центр для второго звена. А для второго центра контракт на 8,5 млн. - это большая переплата. Вместо обмена Хорвата для Айлендерс наилучшим вариантом прошлым летом было бы подписание такого отличного двустороннего центра как О’Райли (который не просил больших денег) и обмен Нюландера за любые драфт-пики и игроков (Торонто нужны были и тогда и сейчас качественные защитники и вратарь, как раз и те и другие есть у Айлендерс). А так в нынешнем составе удел Айлендерс - это борьба за попадание в плей-офф и вылет в первом раунде.
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+1
Ответ Миссон
При всех тренерских идеях в Айлендерс все последние годы есть одна принципиально важная проблема, а именно - нехватка таланта и креатива в атаке. Барзэл хороший игрок, но не факт, что он попадет в заявку сборной Канады на олимпиаду. Понимая свои проблемы в атаке, они выменяли Хорвата, но Хорват - это хороший центр для второго звена. А для второго центра контракт на 8,5 млн. - это большая переплата. Вместо обмена Хорвата для Айлендерс наилучшим вариантом прошлым летом было бы подписание такого отличного двустороннего центра как О’Райли (который не просил больших денег) и обмен Нюландера за любые драфт-пики и игроков (Торонто нужны были и тогда и сейчас качественные защитники и вратарь, как раз и те и другие есть у Айлендерс). А так в нынешнем составе удел Айлендерс - это борьба за попадание в плей-офф и вылет в первом раунде.
Нюландер с Самим Мэтьюсом балансирует на грани плей-офф, и не факт, что туда попадут..

Торонто вместе с Нюландером всего один раз прошли первый раунд плей-офф..

С чего бы Нюландер стал мессией и спасение для Айлендерс, да ещё и на огромном контракте? Честно - не понимаю..

Этим Айлендерс нужен или Торторелла или Галлан, да, через пару сезонов онни оставят после себя выжженую землю, но при этом дадут мгновенный результат с составом который есть, и сохранят драфт_пики..
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