Руа о возвращении в НХЛ: «Это многое для меня значит. Когда уходил из «Колорадо», думал, что телефон зазвонит быстрее»
Патрик Руа высказался о назначении на пост главного тренера «Айлендерс».
Бывший тренер «Колорадо» возглавил клуб с Лонг-Айленда, заменив уволенного Лэйна Ламберта.
Экс-вратарь работал в «Эвеланш» с 2013 по 2016 год. С тех пор он не тренировал команды НХЛ.
– Это многое для меня значит. Когда я уходил из «Колорадо», я думал, что телефон зазвонит быстрее. Но этого не произошло, и я понял, что то, как я покинул «Колорадо», вероятно, было не лучшим способом сделать это.
– Вы теперь другой тренер по сравнению с тем, каким были, когда покинули «Колорадо»?
– Как день и ночь. Я научился еще больше уважать работу тренера – рано приходить на каток, усердно работать, чтобы помочь игрокам идеями, – и я действительно хочу немного повторить то, что было в «Колорадо», а именно партнерские отношения с игроками.
Мы хотим, чтобы игроки поверили в то, что мы будем делать как тренерский штаб, и помочь им достичь своих целей, – сказал Патрик Руа.
Лу рискует.. Как я понимаю, будут браться новые игроки под Руа, это значит расплатимся пиками.. Что добьемся результа - не факт..
Тяжко..
Торонто вместе с Нюландером всего один раз прошли первый раунд плей-офф..
С чего бы Нюландер стал мессией и спасение для Айлендерс, да ещё и на огромном контракте? Честно - не понимаю..
Этим Айлендерс нужен или Торторелла или Галлан, да, через пару сезонов онни оставят после себя выжженую землю, но при этом дадут мгновенный результат с составом который есть, и сохранят драфт_пики..