Зарплата Михайлиса по новому контракту с «Металлургом» – 80 млн рублей в год («СЭ»)

Теги Металлург Мг КХЛ Никита Михайлис Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата Никиты Михайлиса по новому контракту составит 80 млн рублей в год.

19 января 28-летний нападающий Никита Михайлис продлил соглашение с «Металлургом» на два года – до завершения сезона-2025/26.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата Михайлиса по новому контракту останется на прежнем уровне – 80 млн рублей в год.

Игрок набрал 32 (15+17) балла за результативность при полезности «плюс 3» в 53 матчах нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ.

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14 комментариев
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Но он же не стоит своих денег...
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Что-то не верится! Спорт экспресс? Откуда информация?
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Не,ну серьёзно, лишнего насыпали, однозначно.
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Многовато будет, если это действительно так.
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Если сравнивать с Буше и Ткачёвым, то максимум на 40 наиграл.
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Ответ Shaiba Bash
Но он же не стоит своих денег...
Просвятите, кто стоит. Вас послушать, потолок стоит опустить так, чтобы игроки почувствовали рост цен на яйца
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Ответ Magnit102
Не,ну серьёзно, лишнего насыпали, однозначно.
А Коробкину 11,5. Где справедливость???
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За что?!
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Спорт экспресс - это наш аналог sun, как speedinfo в спорте… зачем это ваще публикуют, ради наших комментариев.. ну так то работает…
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неплохая зарплата...
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Справедливости ради на данный момент он играет очень хорошо и ярко, период адаптации закончился, хорошая химия с Юровым и Петуниным, но все же 80 слишком много
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Ответ alelob
Что-то не верится! Спорт экспресс? Откуда информация?
Так ему в этом отвалили наверное 90 или те же 80
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