Зарплата Михайлиса по новому контракту с «Металлургом» – 80 млн рублей в год («СЭ»)
Зарплата Никиты Михайлиса по новому контракту составит 80 млн рублей в год.
19 января 28-летний нападающий Никита Михайлис продлил соглашение с «Металлургом» на два года – до завершения сезона-2025/26.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата Михайлиса по новому контракту останется на прежнем уровне – 80 млн рублей в год.
Игрок набрал 32 (15+17) балла за результативность при полезности «плюс 3» в 53 матчах нынешнего Фонбет чемпионата КХЛ.