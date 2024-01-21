Зарплата Михайлиса по новому контракту с «Металлургом» – 80 млн рублей в год («СЭ»)

Зарплата Никиты Михайлиса по новому контракту составит 80 млн рублей в год.

19 января 28-летний нападающий продлил соглашение с « » на два года – до завершения сезона-2025/26.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата Михайлиса по новому контракту останется на прежнем уровне – 80 млн рублей в год.

Игрок набрал 32 (15+17) балла за результативность при полезности «плюс 3» в 53 матчах нынешнего Фонбет чемпионата .