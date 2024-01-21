Юров подрался с Чуркиным в матче «Металлурга» с «Северсталью», вступившись за Михайлиса

Хоккеисты «Металлурга» и «Северстали» подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На 38-й минуте игры защитник клуба из Череповца Андрей Чуркин провел грубый силовой прием против форварда магнитогорцев Никиты Михайлиса.

За партнера по команде вступился нападающий , который подрался с Чуркиным.

В результате Юров получил 5 минут штрафа за драку, 2-минутный штраф как зачинщик драки и 10-минутный дисциплинарный штраф.

Чуркин был наказан 5 минутами штрафа за драку, 5-минутным штрафом за атаку в область головы и шеи и 20-минутным дисциплинарным штрафом до конца матча.