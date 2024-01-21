Юров подрался с Чуркиным в матче «Металлурга» с «Северсталью», вступившись за Михайлиса

Теги Металлург Мг Северсталь драки видео КХЛ Никита Михайлис Андрей Чуркин Данила Юров Хоккей

Хоккеисты «Металлурга» и «Северстали» подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На 38-й минуте игры защитник клуба из Череповца Андрей Чуркин провел грубый силовой прием против форварда магнитогорцев Никиты Михайлиса.

За партнера по команде вступился нападающий Данила Юров, который подрался с Чуркиным.

В результате Юров получил 5 минут штрафа за драку, 2-минутный штраф как зачинщик драки и 10-минутный дисциплинарный штраф.

Чуркин был наказан 5 минутами штрафа за драку, 5-минутным штрафом за атаку в область головы и шеи и 20-минутным дисциплинарным штрафом до конца матча.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юров - красавчик. А вот зачем Чуркин продолжил бить лежащего Юрова, не понятно.
+7
-2
+5
Для приличия могли бы и краги скинуть
+3
0
+3
И за более грубые удары 5+20 не всегда дают
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий