Козлов о 3:2 с «Амуром»: «Важная победа. Было видно, что «Салавату» не хватает свежести и скорости. Сила воли и характер сыграли большое значение»

Теги Салават Юлаев Амур Евгений Бирюков Виктор Козлов КХЛ Джош Ливо Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:2 ОТ).

– Важная победа для команды, для Евгения Бирюкова, у которого тысячный матч в КХЛ. После долгого выезда было важно сыграть хорошо перед своими болельщиками. Было видно, что не хватает свежести и скорости, но сила воли и характер сыграли большое значение сегодня.

– Как команда справляется в плане физики? Как хорошо восстанавливаются игроки и требуется ли больше замен?

– У нас не так много возможностей, чтобы проводить больше замен. Мы должны адаптироваться к ритму чемпионата. Надо через это пройти, все команды сталкиваются с физическим спадом в течение сезона.

– На Дальний Восток будете брать кого-то из «Толпара» или «Тороса»?

– Будем думать, у нас есть время. Будем анализировать.

– Что скажете о начале встречи?

– Так как «Амур» играл хорошо в откат и в обороне, то я не ожидал, что будет много контратак, хотя они были. Знал, что игра будет вязкая и что нам придется преодолевать их. Очень важно, что у нас большинство забило три гола.

– Как минимизировать потери на Дальнем Востоке и остаться свежими?

– Я не знаю, какие команды приезжают оттуда свежими. Это не так просто, честно. Попытаемся воплотить свои идеи.

– Вы заметили, что было тяжеловато Джошу Ливо?

– Он давно не играл. Это один из ключевых наших игроков, у нас был важный матч Ливс сказал, что он готов, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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9 комментариев
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Хорошо, что выиграли. Полезная победа, вытащили такой тяжелый матч
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С победой нас!💚 хорошо, что большинство сработало. Амуру явно очки нужнее были, бились, как львы)
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вроде как отдыхать было время, но про свежесть какую-то говорит, что не хватало!????......
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Задолбали ныть про ДВ. Тяжело, кто оттуда приезжает свежим? Один раз слететь. Амуру и Адмиралу какого?
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Бирюкова с 1000-м 💪🏻
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а в Хабаровске и Владивостоке, что будет!???? какая свежесть....
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Если бы просто реализовывали многочисленные моменты, но это не про Салават Ю. Создаем трудности, потом стараемся их преодолеть. Думаю это где то на пользу, вытаскивать матчи то же надо уметь, но если откровенно мазать с бросками, то это может в дальнейшем сыграть злую шутку, надо забивать из любых позиций.
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Ответ aigul76
С победой нас!💚 хорошо, что большинство сработало. Амуру явно очки нужнее были, бились, как львы)
…или тигры?🤔😉
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Ответ Руслан Х
…или тигры?🤔😉
Соглашусь, так точнее 👌😁
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