Козлов о 3:2 с «Амуром»: «Важная победа. Было видно, что «Салавату» не хватает свежести и скорости. Сила воли и характер сыграли большое значение»

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:2 ОТ).

– Важная победа для команды, для , у которого тысячный матч в КХЛ. После долгого выезда было важно сыграть хорошо перед своими болельщиками. Было видно, что не хватает свежести и скорости, но сила воли и характер сыграли большое значение сегодня.

– Как команда справляется в плане физики? Как хорошо восстанавливаются игроки и требуется ли больше замен?

– У нас не так много возможностей, чтобы проводить больше замен. Мы должны адаптироваться к ритму чемпионата. Надо через это пройти, все команды сталкиваются с физическим спадом в течение сезона.

– На Дальний Восток будете брать кого-то из «Толпара» или «Тороса»?

– Будем думать, у нас есть время. Будем анализировать.

– Что скажете о начале встречи?

– Так как « » играл хорошо в откат и в обороне, то я не ожидал, что будет много контратак, хотя они были. Знал, что игра будет вязкая и что нам придется преодолевать их. Очень важно, что у нас большинство забило три гола.

– Как минимизировать потери на Дальнем Востоке и остаться свежими?

– Я не знаю, какие команды приезжают оттуда свежими. Это не так просто, честно. Попытаемся воплотить свои идеи.

– Вы заметили, что было тяжеловато ?

– Он давно не играл. Это один из ключевых наших игроков, у нас был важный матч Ливс сказал, что он готов, – сказал главный тренер « » .