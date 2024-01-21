Козлов о 3:2 с «Амуром»: «Важная победа. Было видно, что «Салавату» не хватает свежести и скорости. Сила воли и характер сыграли большое значение»
Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:2 ОТ).
– Важная победа для команды, для Евгения Бирюкова, у которого тысячный матч в КХЛ. После долгого выезда было важно сыграть хорошо перед своими болельщиками. Было видно, что не хватает свежести и скорости, но сила воли и характер сыграли большое значение сегодня.
– Как команда справляется в плане физики? Как хорошо восстанавливаются игроки и требуется ли больше замен?
– У нас не так много возможностей, чтобы проводить больше замен. Мы должны адаптироваться к ритму чемпионата. Надо через это пройти, все команды сталкиваются с физическим спадом в течение сезона.
– На Дальний Восток будете брать кого-то из «Толпара» или «Тороса»?
– Будем думать, у нас есть время. Будем анализировать.
– Что скажете о начале встречи?
– Так как «Амур» играл хорошо в откат и в обороне, то я не ожидал, что будет много контратак, хотя они были. Знал, что игра будет вязкая и что нам придется преодолевать их. Очень важно, что у нас большинство забило три гола.
– Как минимизировать потери на Дальнем Востоке и остаться свежими?
– Я не знаю, какие команды приезжают оттуда свежими. Это не так просто, честно. Попытаемся воплотить свои идеи.
– Вы заметили, что было тяжеловато Джошу Ливо?
– Он давно не играл. Это один из ключевых наших игроков, у нас был важный матч Ливс сказал, что он готов, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.