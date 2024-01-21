Морозов поздравил Бирюкова с 1000-м матчем в КХЛ: «Навсегда вошел в историю лиги. Пусть хоккейный путь продолжается дальше с таким же успехом!»

Теги Салават Юлаев Алексей Морозов Евгений Бирюков КХЛ Хоккей

Алексей Морозов высказался о 1000-м матче Евгения Бирюкова в КХЛ.

Сегодня, 21 января, защитник «Салавата» стал первым игроком в истории с 1000 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Тысяча матчей в лиге – выдающееся достижение, которого добился Евгений Бирюков. За каждым матчем из этой тысячи стоят каждодневный труд, упорная работа и профессиональное отношение к хоккею, которые он уже передает молодым хоккеистам.

Поздравляю Евгения с этим рекордом! Он сделал это первым и навсегда вошел в историю КХЛ. Вернее – он и есть история КХЛ и одна из легенд лиги.

Пусть хоккейный путь продолжается дальше с таким же успехом и, конечно, без травм!» – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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2 комментария
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Для далеко не самого звёздного игрока в истории КХЛ, действительно, знаковое достижение, только давайте без лишнего пафоса типо аналогий с Гагариным
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Ну вот скоро и Шипачёв может обойдёт Бирюкова
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