Морозов поздравил Бирюкова с 1000-м матчем в КХЛ: «Навсегда вошел в историю лиги. Пусть хоккейный путь продолжается дальше с таким же успехом!»
Алексей Морозов высказался о 1000-м матче Евгения Бирюкова в КХЛ.
Сегодня, 21 января, защитник «Салавата» стал первым игроком в истории с 1000 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Тысяча матчей в лиге – выдающееся достижение, которого добился Евгений Бирюков. За каждым матчем из этой тысячи стоят каждодневный труд, упорная работа и профессиональное отношение к хоккею, которые он уже передает молодым хоккеистам.
Поздравляю Евгения с этим рекордом! Он сделал это первым и навсегда вошел в историю КХЛ. Вернее – он и есть история КХЛ и одна из легенд лиги.
Пусть хоккейный путь продолжается дальше с таким же успехом и, конечно, без травм!» – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.