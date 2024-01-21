Владимир Крикунов: «Воробьеву нужно работать. «Металлург» при нем всегда был хорош. За командой было интересно наблюдать»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев Владимир Крикунов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов поделился мнением о тренере Илье Воробьеве.

Специалист в данный момент находится без работы.

«Мне нравится нынешний чемпионат КХЛ, в каждом матче есть какая-то интрига. Конкуренция большая в этом сезоне.

Я всегда поддерживал российских тренеров. Кто из тренеров должен работать? Отметил бы, в частности, Илью Воробьева.

Я Илью хорошо знаю, конечно, ему нужно давно работать. «Металлург» при нем всегда был хорош, это была команда, за которой всегда было интересно наблюдать», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов

Напомним, Воробьев работал в «Металлурге» с 2015 по 2017 год и с 2019 по 2023 год.

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9 комментариев
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Согласен, особенно последний сезон был просто шедевр
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Если настолько хорош, то почему никто не приглашает его? При его руководстве команда была как на вулкане, попросту разбазаривала преимущество. И всегда отговорка - все виноваты, только не я.
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Дааааа, нудятина со вбросами в зону и удерживанием преимущества в одну шайбу, ноль творчества. И при этом всё равно время от времени горка шайб в ворота Металлурга. Красочная феерия прям, райское наслаждение
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Чем ему Разин не угодил? Я согласен смотреть хоккей, который он ставит.
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мистер Крик , вы бы уже завязывали уже вообще давать интервью ...
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Его в НХЛ сватали ассистентом, пусть едет))
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Интересно было наблюдать сопернику, как Металлург преимущество разбазаривает и на удержание играет.
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Ответ Stepan Moris
Интересно было наблюдать сопернику, как Металлург преимущество разбазаривает и на удержание играет.
Открою секрет: в этом сезоне Металлург куда чаще сливает преимущество в счете. Быстро вы хорошее забываете. Даже в неудачном прошлом сезоне команда Воробьёва по крайней мере во второй раунд прошла.
И вот при всей симпатии и уважении к Разину (дай Бог ему успеха) и его обновлённой команде, я не уверен прям на сто процентов, что хотя бы прошлогодний результат Воробьёва будет повторён. Запросто даже от какой-нибудь Сибири или НХ могут улететь в первом раунде с теми перепадами в игре и сливами преимущества, что имеются. А уж если попадут на Казань, так там вообще шансы 50 на 50 будут, как минимум. Добавь к этому то, что Разин как тренер в разных командах (пусть и не был в грандах) никогда не выигрывал ни одной серии ПО в КХЛ - и вот уже прошлый вылет плохого Воробьёва с его плохим хоккеем во втором раунде не такой и плохой результат на самом деле.
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Ответ Denis_VD
Открою секрет: в этом сезоне Металлург куда чаще сливает преимущество в счете. Быстро вы хорошее забываете. Даже в неудачном прошлом сезоне команда Воробьёва по крайней мере во второй раунд прошла. И вот при всей симпатии и уважении к Разину (дай Бог ему успеха) и его обновлённой команде, я не уверен прям на сто процентов, что хотя бы прошлогодний результат Воробьёва будет повторён. Запросто даже от какой-нибудь Сибири или НХ могут улететь в первом раунде с теми перепадами в игре и сливами преимущества, что имеются. А уж если попадут на Казань, так там вообще шансы 50 на 50 будут, как минимум. Добавь к этому то, что Разин как тренер в разных командах (пусть и не был в грандах) никогда не выигрывал ни одной серии ПО в КХЛ - и вот уже прошлый вылет плохого Воробьёва с его плохим хоккеем во втором раунде не такой и плохой результат на самом деле.
С нынешним составом Воробей и в по бы не вышел
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