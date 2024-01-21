Владимир Крикунов: «Воробьеву нужно работать. «Металлург» при нем всегда был хорош. За командой было интересно наблюдать»
Владимир Крикунов поделился мнением о тренере Илье Воробьеве.
Специалист в данный момент находится без работы.
«Мне нравится нынешний чемпионат КХЛ, в каждом матче есть какая-то интрига. Конкуренция большая в этом сезоне.
Я всегда поддерживал российских тренеров. Кто из тренеров должен работать? Отметил бы, в частности, Илью Воробьева.
Я Илью хорошо знаю, конечно, ему нужно давно работать. «Металлург» при нем всегда был хорош, это была команда, за которой всегда было интересно наблюдать», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
Напомним, Воробьев работал в «Металлурге» с 2015 по 2017 год и с 2019 по 2023 год.
И вот при всей симпатии и уважении к Разину (дай Бог ему успеха) и его обновлённой команде, я не уверен прям на сто процентов, что хотя бы прошлогодний результат Воробьёва будет повторён. Запросто даже от какой-нибудь Сибири или НХ могут улететь в первом раунде с теми перепадами в игре и сливами преимущества, что имеются. А уж если попадут на Казань, так там вообще шансы 50 на 50 будут, как минимум. Добавь к этому то, что Разин как тренер в разных командах (пусть и не был в грандах) никогда не выигрывал ни одной серии ПО в КХЛ - и вот уже прошлый вылет плохого Воробьёва с его плохим хоккеем во втором раунде не такой и плохой результат на самом деле.