Владимир Крикунов: «Воробьеву нужно работать. «Металлург» при нем всегда был хорош. За командой было интересно наблюдать»

Владимир Крикунов поделился мнением о тренере Илье Воробьеве.

Специалист в данный момент находится без работы.

«Мне нравится нынешний чемпионат КХЛ, в каждом матче есть какая-то интрига. Конкуренция большая в этом сезоне.

Я всегда поддерживал российских тренеров. Кто из тренеров должен работать? Отметил бы, в частности, Илью Воробьева.

Я Илью хорошо знаю, конечно, ему нужно давно работать. «Металлург» при нем всегда был хорош, это была команда, за которой всегда было интересно наблюдать», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

Напомним, Воробьев работал в «Металлурге» с 2015 по 2017 год и с 2019 по 2023 год.