Воробьев о «Металлурге»: «Очень рад за Юрова. Говорил ему: «Ты не игрок подыгрыша. Ожидаю, что ты будешь вести за собой команду». Сейчас он это делает»
Илья Воробьев высказался об игре «Металлурга» в сезоне КХЛ.
«Магнитка» хорошо играет. Рад за ребят, с которыми работал.
Очень рад за Даню Юрова. Три года говорил ему: «Ты не игрок подыгрыша, тебя выбрали в первом раунде драфта. Ожидаю, что ты будешь вести за собой команду».
Сейчас он это делает. Ему сильно не хватало здоровья. Сейчас проблем с этим нет. Он большой молодец», – сказал бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.
Юров набрал 27 (12+15) очков в 35 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне.