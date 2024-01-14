Данила Юров: «Разин сказал, что я могу делать результат. Такого не было в прошлом году – превалировала установка, что нельзя ошибаться. Сейчас я поверил в себя»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Андрей Разин Данила Юров Хоккей

Данила Юров ответил на вопрос, в чем прибавил в «Металлурге».

– Ты сейчас лучший бомбардир «Металлурга». В чем ты прибавил?

– Наверное, об этом лучше судить аналитикам.

Я уже не раз говорил о том, что Андрей Владимирович (Разин) сказал мне перенастроить голову, и тогда все получится. Он заверил меня в том, что с его стороны будут шансы и доверие.

– В чем именно тебе нужно было перенастроить голову?

– Андрей Владимирович сказал, что я могу делать результат и решать исходы матчей, а также играть полезно для команды. В прошлом году у меня такого не было.

Превалировала установка на то, что нельзя ошибаться. А сейчас я поверил в себя, и у меня все получается.

– Чувствуешь ли со стороны Андрея Разина больше доверия, чем было у тебя при Илье Воробьеве?

– Это ощущается в моем игровом времени.

– Оно выросло практически в два раза.

– Да. В конце прошлого сезона мне говорили о том, что я способен делать результат. Под конец, в плей-офф, у меня получалась та игра, которую я могу показывать.

– Как опишешь коннект, который есть у вас с Андреем Владимировичем?

– У нас отличные рабочие отношения. Когда надо расслабить команду, он может пошутить. Андрей Владимирович хорошо это чувствует.

Все довольны им, а он – нами. У нас дружная атмосфера в команде. Думаю, что по результатам это видно, – сказал нападающий «Металлурга» Данила Юров.

2 комментария
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Юров конечно сильно прибавил. И вообще на Металлург приятно смотреть! Отличная, молодая и очень скоростная, команда! Удачи в Кубке Гагарина! Но не в матчах против ЦСКА!:)))
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В прошлом году Воробей бездарно не давал играть и раскрыться...В этом сезоне всё отлично, спасибо за доверие молодёжи, Андрей Владимирович 🤝!!!
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