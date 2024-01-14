Данила Юров: «Разин сказал, что я могу делать результат. Такого не было в прошлом году – превалировала установка, что нельзя ошибаться. Сейчас я поверил в себя»

Данила Юров ответил на вопрос, в чем прибавил в «Металлурге».

– Ты сейчас лучший бомбардир « ». В чем ты прибавил?

– Наверное, об этом лучше судить аналитикам.

Я уже не раз говорил о том, что Андрей Владимирович (Разин) сказал мне перенастроить голову, и тогда все получится. Он заверил меня в том, что с его стороны будут шансы и доверие.

– В чем именно тебе нужно было перенастроить голову?

– Андрей Владимирович сказал, что я могу делать результат и решать исходы матчей, а также играть полезно для команды. В прошлом году у меня такого не было.

Превалировала установка на то, что нельзя ошибаться. А сейчас я поверил в себя, и у меня все получается.

– Чувствуешь ли со стороны больше доверия, чем было у тебя при ?

– Это ощущается в моем игровом времени.

– Оно выросло практически в два раза.

– Да. В конце прошлого сезона мне говорили о том, что я способен делать результат. Под конец, в плей-офф, у меня получалась та игра, которую я могу показывать.

– Как опишешь коннект, который есть у вас с Андреем Владимировичем?

– У нас отличные рабочие отношения. Когда надо расслабить команду, он может пошутить. Андрей Владимирович хорошо это чувствует.

Все довольны им, а он – нами. У нас дружная атмосфера в команде. Думаю, что по результатам это видно, – сказал нападающий «Металлурга» .