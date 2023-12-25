Бирюков о победе на ЧМ-2012: «Билялетдинов не отходил от системы, Овечкин и Семин отлично смотрелись. Был запоминающийся прием в резиденции президента России – душевно посидели»

Евгений Бирюков поделился воспоминаниями о победе на ЧМ-2012.

«Долго ждал дебюта на чемпионате мира. Больше года. Это волнительный момент. Но вы не представляете, как круто наконец-то дождаться своего первого выхода на лед на таком турнире в форме сборной России. Все волнение ушло после нескольких смен. Дальше я наслаждался хоккеем и нашей командой.

У нас собрался потрясающий коллектив. Ближе к плей-офф подъехали остальные ребята из НХЛ. Овечкин и Семин вовремя подоспели и отлично смотрелись. Феноменальную форму набрал Женя Малкин, поймал кураж и тащил нас за собой с самого начала турнира.

Мы давно не играли с ним и Колей Кулеминым. Оба приехали из НХЛ, серьезно изменились. Это видно даже по тренировкам. На каждом занятии они делали все на максимальной скорости. Не было ни одного упражнения, в котором они не выкладывались. Реально на каждой тренировке они пахали и показывали пример команде.

Мы хорошо сыгрались с Илюхой Никулиным. У него была роль атакующего защитника, я страховал его в обороне, был больше заточены на защиту. Так видел наши роли Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов]. Его система была строгой, он всегда стоял на своем, во всех ситуациях. Никогда не отходил от своей системы, принимал четкие и понятные решения.

Думаю, на этом турнире сложилось все: состав, тренерский штаб, атмосфера, коллектив. Мы были единым целым и прошли турнир без поражений. Переломным моментом для нас стал матч со Швецией. Они собрали сильнейший состав на домашний турнир. Если я не ошибаюсь, все игроки были из НХЛ. Мы проигрывали по ходу матча, но смогли переломить игру и победить. С того момента стало понятно, что мы можем обыграть любого соперника и все в наших руках.

Единственный нервный матч на удивление получился с Норвегией. Но это первая игра плей-офф, ответственность немного подавила. Но все равно мы своего добились. Дальше была уверенная победа над финнами на их площадке.

Для полного комплекта побед над ключевыми сборными не хватало только сыграть в финале с канадцами. Скажу честно, очень ждали финала с ними. Обыграть Канаду – это особенное чувство, да еще и когда у нас подобрался такой коллектив. Но канадцы уступили словакам. И в финале мы играли со Словакией. Убедительная и разгромная победа и долгожданное золото на дебютном чемпионате мира для меня.

Отметить чемпионство сразу толком не получилось. Почти все ребята разъехались после финала. Мы собрались только через месяц на чествование победы в Москве.

После у нас был запоминающийся прием в резиденции президента России. Приехали в Ново-Огорево, душевно посидели, вместе отметили золото чемпионата мира. Тот турнир в памяти навсегда!» – сказал защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков.