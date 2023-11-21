Козлов о 2:3 от «Нефтехимика»: «Долго вкатывались, допустили ошибки. Есть позитив, команда билась до конца и не сдавалась»

Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3).

– Первый период не лучший с нашей стороны. Рванный, много удалений с двух сторон. Долго вкатывались. Ошибки допустили свои: гол за секунду до конца первого периода, пропустили в первой смене второго.

Есть позитив, команда билась до конца и не сдавалась. Впереди у нас дома матч с «Авангардом». Мы делали выводы после прошлого матча. Это игра ошибок. У нас были выходы в ноль, моменты, но мы не могли забить.

– В последних трех матчах вы забросили всего пять шайб. Почему такая низкая результативность?

– Мы играли с командами, которые мало пропускают. «Ак Барс» мы обыграли с одним голом, но не пропустили. Играем по заданию, пока такая ситуация.

– Объясните перестановки в составе.

– Вышли в 7 защитников и 11 нападающих. Хотели встряхнуть ребят после эмоционального дерби. На раскатке получил травму , его заменил . Варлов давно не играл. Надо было дать эмоций команде.

– «Салават» много пропускает похожих шайб. Например, когда идет пас во втором периоде из глубины вперед. Вы видите в этом проблему?

– Не вижу проблемы. Они хорошо исполнили и реализовали. Мы просто не разобрались, видели, как они убегают в контратаку, разбирали.

– давно не забивает. Это последствия травмы?

– Он пришел по ходу сезона, не было предсезонки. Ему тяжело в физическом плане. Травма была непростая, мы это понимали, – сказал главный тренер « » .