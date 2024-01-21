Кузнецов остался без очков в 17 матчах из последних 19. У него 0 бросков и 61,5% на точке за 16:09 с «Сент-Луисом»

Евгений Кузнецов остался без очков в 17 матчах из последних 19.

Форвард « » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с « » (0:3).

На счету 31-летнего россиянина 14 (6+8) очков в 40 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 11».

Сегодня Кузнецов провел на льду 16:09 (2:12 – в большинстве, 1:32 – в меньшинстве, полезность «0») и не бросал ни в створ, ни мимо.

Он сделал 1 перехват и выиграл 8 вбрасываний из 13 (61,5%).

Кузнецов, Дюбуа, Юбердо, Гудроу и Джохансен – в рейтинге игроков, очки которых стоят наиболее дорого в сезоне НХЛ