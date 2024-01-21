Кузнецов остался без очков в 17 матчах из последних 19. У него 0 бросков и 61,5% на точке за 16:09 с «Сент-Луисом»

Теги Вашингтон Сент-Луис НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов остался без очков в 17 матчах из последних 19.

Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (0:3). 

На счету 31-летнего россиянина 14 (6+8) очков в 40 матчах в текущем сезоне при полезности «минус 11».

Сегодня Кузнецов провел на льду 16:09 (2:12 – в большинстве, 1:32 – в меньшинстве, полезность «0») и не бросал ни в створ, ни мимо. 

Он сделал 1 перехват и выиграл 8 вбрасываний из 13 (61,5%). 

Кузнецов, Дюбуа, Юбердо, Гудроу и Джохансен – в рейтинге игроков, очки которых стоят наиболее дорого в сезоне НХЛ

28 комментариев
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Не долго в Вашингтоне ему осталось
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кузнецов это та подруга на фоне которой овечкин выглядит красавицей )
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Прошмыгал карьеру. ЦСКА или СКА подберут.
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Ответ NikitaKrylov
Не долго в Вашингтоне ему осталось
и в НХЛ)
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+12
Что он ещё в составе делает, даже в тяжёлом вашике хуже Кузи был и есть только Бэкс, которого убрали давно. За 16 минут ни одного броска, даже хоть мимо...
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Ни в створ, ни мимо, ни вдоль, ни поперёк, ни вверх, ни вниз.
+5
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+5
Похоже ему шайба надоела
+4
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+4
Ответ Мадина Уйгурова
он сказал, что в Трактор вернется
От создателей «Ковальчук обещал в локаут играть только за Спартак» и «Дацюк вернется только в Автомобилист» (не в упрек автору комментария)
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+3
Ответ Мадина Уйгурова
он сказал, что в Трактор вернется
Когда роман Борисыч покажет контракт, тот сразу забудет про трактор
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Кто теперь виноват? И всегда такая херня, если причины проблем искать где угодно, но не в себе
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Ответ bettini
Кузнецов, Михеев, Кузьменко, Овечкин и т.д. Кроме Куча и Панары, у всех остальных провальные сезоны
Ну Малкин ничего еще
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Ответ Shahed 136
Прошмыгал карьеру. ЦСКА или СКА подберут.
он сказал, что в Трактор вернется
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По ходу это не у Ничушкина проблемы с алкоголем...
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Ууууу.... А как вообще возможно быть на площадке 16 минут и не сделать вообще ни одного! броска! Ни по воротам, ни в сторону, ни хоть куда-нибудь?
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Кузя дурака валяет думает за былые заслуги он не прикасаемый
+2
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выкуп
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наверное выкупят контракт, желающих забрать такой контракт нет...
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Кузя стабильный
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Кузнечик идёт по той же "сухой " голевой дороге что и Овечкин !
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Ради точки ещё и держат.
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+1
Кузнецов, Михеев, Кузьменко, Овечкин и т.д.
Кроме Куча и Панары, у всех остальных провальные сезоны
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14 очков за 40 игр, это грандиозно.
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Очков нет, но процент выигранных вбрасываний на этом отрезке радует)
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В утиль
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Ответ bettini
Кузнецов, Михеев, Кузьменко, Овечкин и т.д. Кроме Куча и Панары, у всех остальных провальные сезоны
Там еще Малкин уверенно тащит Птицбург на поля для гольфа пока Кросби проводит хороший сезон
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Ответ hhlg
А почему не пишут, что Кузнецов два периода был центром 4 заена у таких мастеров как Бек Маленстайн и Николас Аубе-Кубель? Мне кажется этот пустяковый факт немного повлиял на статистику Кузи в этом матче 😁
Малкину 37 лет, и при этом он имеет 37 очков в 43 играх (при 15 забитых шайбах). Кузнецову 31 год всего, а у него всего 14 очков в 40 играх. Так и в прошлом сезоне у Малкина было 83 очка против 55 Кузнецова. Хотя в силу возраста должно быть наоборот. В этом сезоне Кузнецов даже 40 очков не наберет! Деградация налицо.
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