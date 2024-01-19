Кузнецов, Дюбуа, Юбердо, Гудроу и Джохансен – в рейтинге игроков, очки которых стоят наиболее дорого в сезоне НХЛ

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Евгений Кузнецов включен в рейтинг игроков, очки которых стоят наиболее дорого в НХЛ.

Daily Faceoff опубликовал рейтинг хоккеистов, результативное действие которых стоят наиболее дорого в этом сезоне НХЛ.

В списке учитывается хоккеисты, которые сыграли как минимум 36 матчей в регулярном чемпионате.

Система расчета – кэпхит хоккеиста поделен на количество набранных очков в этом сезоне.

Рейтинг выглядит таким образом:

1. Барклай Гудроу («Рейнджерс») – 728 тысяч долларов

2. Якоб Сильверберг («Анахайм») – 656 тысячи долларов

3. Николас Делорье («Филадельфия») – 583 тысячи долларов

4. Евгений Кузнецов («Вашингтон») – 557 тысяч долларов

5. Райан Джохансен («Колорадо») – 470 тысяч долларов

6. Джош Андерсон («Монреаль») – 458 тысячи долларов

7. Джонатан Юбердо («Калгари») – 456 тысяч долларов

8. Пьер-Люк Дюбуа («Лос-Анджелес») – 447 тысяч долларов

9. Джефф Картер («Питтсбург») – 446 тысяч долларов

10. Брендан Галлахер («Монреаль») – 433 тысячи долларов.

10 комментариев
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помню Джохансена на Кузнецова хотели поменять год или два назад
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Думал Тимо Майер будет в десятке такого рейтинга 🤔
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Чет Дюбуа больно дешевый для своего позора
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мммм..вялый Ёха) Он переплюнул всех ,теперь он еще и на точке вялый.
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У Оши до хет=трика стоило 800 т, а сейчас 550 т, но матчей только 26.
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Ответ Russ Ivan
Про одного точно знаю, что он давно закончил с хоккеем. У него кокс и бабки. Про остальных девятерых не знаю...
у остальных ещё хуже...
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Ответ Kazanest
Думал Тимо Майер будет в десятке такого рейтинга 🤔
Новость внимательно читать не пробовали? У швейцарца 29 матчей
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