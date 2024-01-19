Кузнецов, Дюбуа, Юбердо, Гудроу и Джохансен – в рейтинге игроков, очки которых стоят наиболее дорого в сезоне НХЛ

Евгений Кузнецов включен в рейтинг игроков, очки которых стоят наиболее дорого в НХЛ.

Daily Faceoff опубликовал рейтинг хоккеистов, результативное действие которых стоят наиболее дорого в этом сезоне НХЛ.

В списке учитывается хоккеисты, которые сыграли как минимум 36 матчей в регулярном чемпионате.

Система расчета – кэпхит хоккеиста поделен на количество набранных очков в этом сезоне.

Рейтинг выглядит таким образом:

1. («Рейнджерс») – 728 тысяч долларов

2. («Анахайм») – 656 тысячи долларов

3. («Филадельфия») – 583 тысячи долларов

4. («Вашингтон») – 557 тысяч долларов

5. («Колорадо») – 470 тысяч долларов

6. («Монреаль») – 458 тысячи долларов

7. («Калгари») – 456 тысяч долларов

8. Пьер-Люк Дюбуа («Лос-Анджелес») – 447 тысяч долларов

9. («Питтсбург») – 446 тысяч долларов

10. («Монреаль») – 433 тысячи долларов.