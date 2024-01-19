Кузнецов, Дюбуа, Юбердо, Гудроу и Джохансен – в рейтинге игроков, очки которых стоят наиболее дорого в сезоне НХЛ
Евгений Кузнецов включен в рейтинг игроков, очки которых стоят наиболее дорого в НХЛ.
Daily Faceoff опубликовал рейтинг хоккеистов, результативное действие которых стоят наиболее дорого в этом сезоне НХЛ.
В списке учитывается хоккеисты, которые сыграли как минимум 36 матчей в регулярном чемпионате.
Система расчета – кэпхит хоккеиста поделен на количество набранных очков в этом сезоне.
Рейтинг выглядит таким образом:
1. Барклай Гудроу («Рейнджерс») – 728 тысяч долларов
2. Якоб Сильверберг («Анахайм») – 656 тысячи долларов
3. Николас Делорье («Филадельфия») – 583 тысячи долларов
4. Евгений Кузнецов («Вашингтон») – 557 тысяч долларов
5. Райан Джохансен («Колорадо») – 470 тысяч долларов
6. Джош Андерсон («Монреаль») – 458 тысячи долларов
7. Джонатан Юбердо («Калгари») – 456 тысяч долларов
8. Пьер-Люк Дюбуа («Лос-Анджелес») – 447 тысяч долларов
9. Джефф Картер («Питтсбург») – 446 тысяч долларов
10. Брендан Галлахер («Монреаль») – 433 тысячи долларов.