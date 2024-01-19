Овечкин не выходил на лед в последние 3 минуты матча с «Сент-Луисом». Оши забил в пустые ворота на 59:40

Теги Вашингтон Сент-Луис Александр Овечкин НХЛ Ти Джей Оши Хоккей

Александр Овечкин не выходил на лед в последние 3 минуты матча с «Сент-Луисом».

Капитан «Вашингтона» завершил последнюю смену в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (5:2) на 57:00. 

Отметим, что в третьем периоде обе команды обошлись без удалений.

Окончательный счет в матче установил форвард Ти Джей Оши, поразивший пустые ворота на 59:40. Этот гол позволил 37-летнему нападающему сделать хет-трик

Напомним, что 38-летний Овечкин делит рекорд НХЛ по голам в пустые ворота с Уэйном Гретцки (у обоих – по 56).

В текущем сезоне у Александра 8 шайб в 40 играх при 28 очках. В рамках регулярок – 830 шайб в 1387 играх при 1513 очках.

Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).

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13 комментариев
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при всем уважении к игре Александра никогда не понимал, почему он при игре 5 на 6 выходит (когда его команда в 5)

если в Питтсбурге Малкина практически никогда на остаток игры (5 на 6) не выпускают, потому что он в обороне не так силен, то что там Ови забыл?

да, конечно, разные позиции, но я уверен, у Вашингтона всегда были левые крайние, которые лучше блокируют броски, не дают разыгрывать сопернику через верх

складывается впечатление, что его специально выпускали, чтоб именно он в пустые забил. я серьезный анализ не проводил, но на вид так кажется
+15
-3
+12
и как теперь 🐑 голы забивать, Карбери подумал? Лёд скользкий, шайба круглая каучуковая, Саше 38 лет, так ещё и вратари стоят в воротах не дают свершиться рекорду.

уволить физрука к чертям собачьим.
+8
-2
+6
В этом сезоне окончательно поехал с ярмарки. Следующий будет судьбоносным для Овечкина, клуба и вообще всех заинтересованных.
+5
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+5
Кажись всё, Саня! Или?..👋
+5
-3
+2
Ответ Алексей Панин
при всем уважении к игре Александра никогда не понимал, почему он при игре 5 на 6 выходит (когда его команда в 5) если в Питтсбурге Малкина практически никогда на остаток игры (5 на 6) не выпускают, потому что он в обороне не так силен, то что там Ови забыл? да, конечно, разные позиции, но я уверен, у Вашингтона всегда были левые крайние, которые лучше блокируют броски, не дают разыгрывать сопернику через верх складывается впечатление, что его специально выпускали, чтоб именно он в пустые забил. я серьезный анализ не проводил, но на вид так кажется
Традиционно в концовке в оборону выпускают лучших, лидеров команды, а не условное третье звено, хотя они прилично обороняются и это их конёк. Я много раз видел и Малкина в таких ситуациях. Тот же Уэйн не был спецом по обороне, но всегда играл концовки.
+2
-1
+1
Ответ Алексей Панин
при всем уважении к игре Александра никогда не понимал, почему он при игре 5 на 6 выходит (когда его команда в 5) если в Питтсбурге Малкина практически никогда на остаток игры (5 на 6) не выпускают, потому что он в обороне не так силен, то что там Ови забыл? да, конечно, разные позиции, но я уверен, у Вашингтона всегда были левые крайние, которые лучше блокируют броски, не дают разыгрывать сопернику через верх складывается впечатление, что его специально выпускали, чтоб именно он в пустые забил. я серьезный анализ не проводил, но на вид так кажется
так и есть
+2
-1
+1
Ответ Алексей Панин
при всем уважении к игре Александра никогда не понимал, почему он при игре 5 на 6 выходит (когда его команда в 5) если в Питтсбурге Малкина практически никогда на остаток игры (5 на 6) не выпускают, потому что он в обороне не так силен, то что там Ови забыл? да, конечно, разные позиции, но я уверен, у Вашингтона всегда были левые крайние, которые лучше блокируют броски, не дают разыгрывать сопернику через верх складывается впечатление, что его специально выпускали, чтоб именно он в пустые забил. я серьезный анализ не проводил, но на вид так кажется
Не кажется, а ровно так и есть.
+2
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А он точно играл?
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Ответ гилберт
Традиционно в концовке в оборону выпускают лучших, лидеров команды, а не условное третье звено, хотя они прилично обороняются и это их конёк. Я много раз видел и Малкина в таких ситуациях. Тот же Уэйн не был спецом по обороне, но всегда играл концовки.
справедливо замечено

только 3 уточнения:
1) конкретно про Уэйна: играл немного в другое время, когда результативность в целом была намного выше (хотя в последние годы она поднялась сильно) и в обороне все играли не так уж хорошо
2) все таки центральный нападающий так и так должен играть в обороне и не может быть абсолютным нулем в этом
3) задача крайнего при обороне блокировать броски, не дать сопернику вылезти через верх зоны. эта работа не для всех крайних стандартна (кто то просто пласируется в такой ситуации, кто то на смену едет, им легче при обороне это сделать) в отличие от центров, которые должны всегда быть 3 сзади, иначе 3 на 2 атака пойдет

насчет Малкина я сказал верно про последние годы. раньше соглашусь, он играл чаще, а сейчас 99% только 1 тройка (Сид) и 3 выходят на глаз
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