Овечкин не выходил на лед в последние 3 минуты матча с «Сент-Луисом». Оши забил в пустые ворота на 59:40

Александр Овечкин не выходил на лед в последние 3 минуты матча с «Сент-Луисом».

Капитан « » завершил последнюю смену в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (5:2) на 57:00.

Отметим, что в третьем периоде обе команды обошлись без удалений.

Окончательный счет в матче установил форвард , поразивший пустые ворота на 59:40. Этот гол позволил 37-летнему нападающему сделать хет-трик.

Напомним, что 38-летний делит рекорд по голам в пустые ворота с Уэйном Гретцки (у обоих – по 56).

В текущем сезоне у Александра 8 шайб в 40 играх при 28 очках. В рамках регулярок – 830 шайб в 1387 играх при 1513 очках.

Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории , уступая лишь Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).