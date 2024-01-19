Овечкин не выходил на лед в последние 3 минуты матча с «Сент-Луисом». Оши забил в пустые ворота на 59:40
Александр Овечкин не выходил на лед в последние 3 минуты матча с «Сент-Луисом».
Капитан «Вашингтона» завершил последнюю смену в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (5:2) на 57:00.
Отметим, что в третьем периоде обе команды обошлись без удалений.
Окончательный счет в матче установил форвард Ти Джей Оши, поразивший пустые ворота на 59:40. Этот гол позволил 37-летнему нападающему сделать хет-трик.
Напомним, что 38-летний Овечкин делит рекорд НХЛ по голам в пустые ворота с Уэйном Гретцки (у обоих – по 56).
В текущем сезоне у Александра 8 шайб в 40 играх при 28 очках. В рамках регулярок – 830 шайб в 1387 играх при 1513 очках.
Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).
если в Питтсбурге Малкина практически никогда на остаток игры (5 на 6) не выпускают, потому что он в обороне не так силен, то что там Ови забыл?
да, конечно, разные позиции, но я уверен, у Вашингтона всегда были левые крайние, которые лучше блокируют броски, не дают разыгрывать сопернику через верх
складывается впечатление, что его специально выпускали, чтоб именно он в пустые забил. я серьезный анализ не проводил, но на вид так кажется
уволить физрука к чертям собачьим.
только 3 уточнения:
1) конкретно про Уэйна: играл немного в другое время, когда результативность в целом была намного выше (хотя в последние годы она поднялась сильно) и в обороне все играли не так уж хорошо
2) все таки центральный нападающий так и так должен играть в обороне и не может быть абсолютным нулем в этом
3) задача крайнего при обороне блокировать броски, не дать сопернику вылезти через верх зоны. эта работа не для всех крайних стандартна (кто то просто пласируется в такой ситуации, кто то на смену едет, им легче при обороне это сделать) в отличие от центров, которые должны всегда быть 3 сзади, иначе 3 на 2 атака пойдет
насчет Малкина я сказал верно про последние годы. раньше соглашусь, он играл чаще, а сейчас 99% только 1 тройка (Сид) и 3 выходят на глаз