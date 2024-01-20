Браташ о 43 сэйвах Подъяпольского в матче с «Витязем»: «Понравилась беззаветная вера наших игроков во вратаря, которому они предоставили шанс погеройствовать»
Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о победе над «Витязем».
Команда из Тольятти одержала победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (2:1 Б).
«Понравилась беззаветная вера наших игроков в своего вратаря, которому они предоставили шанс погеройствовать, что он с успехом и сделал», – сказал Браташ.
Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский совершил 43 сэйва в этой игре.