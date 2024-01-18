Браташ о поражении 1:5 от «Ак Барса»: «Понравилась самоотдача «Лады», содержание игры. Половину матча держались, но мастеровитый соперник зарешал в большинстве»

Олег Браташ прокомментировал поражение от «Ак Барса».

«Лада» уступила со счетом 1:5 в матче Фонбет чемпионата .

– Половину игры мы держались, мне понравилась команда при игре в равных составах, но в большинстве мастеровитый соперник зарешал.

Три шайбы решили исход матча. Мне понравилась самоотдача нашей команды, содержание игры.

– После первого гола « » была длинная пауза, затем « » довольно быстро забила. Что говорили игрокам в паузу?

– Жалко, что она была только одна.

У меня есть волшебные слова, которые нужно сказать в паузу, чтобы забить. Но она была только одна, к сожалению.

– С чем связано ваше решение выпустить далеко не основной состав?

– У нас накопилась усталость у некоторых игроков, поэтому решили дать передышку тем, на кого ложилась большая нагрузка.

Это стратегическое решение. Считаю, оно было оправданным, сегодня сыграли свежие ребята.

– Были готовы к тому, что «Ак Барс» так побежит вперед с первых смен?

– Конечно. Дома, при своих болельщиках, такой силе команды. Мы это ожидали, к этому готовились.

Половину игры мы сдерживали соперника. Я доволен действиями своей команды, – сказал главный тренер «Лады» .