Браташ о поражении 1:5 от «Ак Барса»: «Понравилась самоотдача «Лады», содержание игры. Половину матча держались, но мастеровитый соперник зарешал в большинстве»

Теги Ак Барс Лада Олег Браташ КХЛ Хоккей

Олег Браташ прокомментировал поражение от «Ак Барса».

«Лада» уступила со счетом 1:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Половину игры мы держались, мне понравилась команда при игре в равных составах, но в большинстве мастеровитый соперник зарешал.

Три шайбы решили исход матча. Мне понравилась самоотдача нашей команды, содержание игры.

– После первого гола «Ак Барса» была длинная пауза, затем «Лада» довольно быстро забила. Что говорили игрокам в паузу?

– Жалко, что она была только одна.

У меня есть волшебные слова, которые нужно сказать в паузу, чтобы забить. Но она была только одна, к сожалению.

– С чем связано ваше решение выпустить далеко не основной состав?

– У нас накопилась усталость у некоторых игроков, поэтому решили дать передышку тем, на кого ложилась большая нагрузка.

Это стратегическое решение. Считаю, оно было оправданным, сегодня сыграли свежие ребята.

– Были готовы к тому, что «Ак Барс» так побежит вперед с первых смен?

– Конечно. Дома, при своих болельщиках, такой силе команды. Мы это ожидали, к этому готовились.

Половину игры мы сдерживали соперника. Я доволен действиями своей команды, – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.

2 комментария
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Браво тренер ! Дал отдохнуть ребятам. Это говорит о многом. Мажорику питерскому бы поучиться у людей которые испытали на своей шкуре и понимают в хоккее не по фильмам.
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Ответ IVAN-67
Браво тренер ! Дал отдохнуть ребятам. Это говорит о многом. Мажорику питерскому бы поучиться у людей которые испытали на своей шкуре и понимают в хоккее не по фильмам.
Учитывая календарь Лады, был резон сегодня пожертвовать игрой. Далее домашние игры с Сочи, Витязем и Барысом, вот там надо и лидеров возвращать, и 6 очков набирать.
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