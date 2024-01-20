Илья Ковальчук: «Каждый день для меня очень яркий. Неважно, студенческие это годы или после 40. Главное – мыслить позитивно»

Илья Ковальчук рассказал, что старается жить с удовольствием.

«Каждый день для меня очень яркий. Стараюсь их проводить с удовольствием.

Поэтому неважно, студенческие это годы или после 40. Самое главное – мыслить позитивно, каждый день учиться и становиться лучше», – сказал форвард «Спартака».

Напомним, Ковальчук вернулся в «Спартак» в конце 2023 года. 40-летний форвард в этом сезоне поучаствовал в 9 встречах, в которых набрал 3 (2+1) очка.