Илья Ковальчук: «Каждый день для меня очень яркий. Неважно, студенческие это годы или после 40. Главное – мыслить позитивно»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Илья Ковальчук рассказал, что старается жить с удовольствием.

«Каждый день для меня очень яркий. Стараюсь их проводить с удовольствием.

Поэтому неважно, студенческие это годы или после 40. Самое главное – мыслить позитивно, каждый день учиться и становиться лучше», – сказал форвард «Спартака».

Напомним, Ковальчук вернулся в «Спартак» в конце 2023 года. 40-летний форвард в этом сезоне поучаствовал в 9 встречах, в которых набрал 3 (2+1) очка.

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3 комментария
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Старик самовнушение включил
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Вот и мысли только реально, что ты делаешь сейчас на льду, пойми ,ты не Горди Хоу
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