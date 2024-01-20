Ковальчук о «Спартаке» в конце регулярки: «Осталось 14 матчей, все они будут от ножа. Каждая игра – как плей‑офф»

Илья Ковальчук высказался о ситуации в «Спартаке» после матча с «Авангардом» (1:3).

– Обидно упускать матч так, пропуская две шайбы за 17 секунд в третьем периоде?

– Конечно, обидно так проигрывать. И в большинстве у нас был хороший момент. Потом мы ошиблись, они убежали 3 в 2 и забили гол.

– « » выглядел очень мобилизованно.

– Важная игра была для всех, соперник сильный, идет в лидерах. Для нас это был хороший тест. К сожалению, мы его не сдали. Будем делать выводы. Следующая игра - с Казанью. Тоже отличный соперник.

– Какое‑то чувство ностальгии испытали, увидев «ястребов»? Вы с ними брали Кубок Гагарина в 2021 году.

– Нет, о чем вы? Там уже не так много ребят осталось, с кем мы играли вместе. С победой, у них хорошая команда. Отлично играют Буш, Шарпи - думаю, что они передают правильные мысли для того, чтобы выигрывать такие матчи.

– Можно ли сказать, что сегодня был матч плей‑офф?

– У нас осталось 14 матчей [в регулярке], все они будут от ножа. Проходных вариантов не будет. Всем нужны очки, поэтому каждая игра у нас как плей‑офф, – сказал форвард красно-белых.

В 9 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ 40-летний Ковальчук набрал 4 (3+1) очка при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 15:01.