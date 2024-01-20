Ковальчук о «Спартаке» в конце регулярки: «Осталось 14 матчей, все они будут от ножа. Каждая игра – как плей‑офф»

Теги Авангард Спартак Илья Ковальчук КХЛ Дамир Шарипзянов Рид Буше Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук высказался о ситуации в «Спартаке» после матча с «Авангардом» (1:3).

– Обидно упускать матч так, пропуская две шайбы за 17 секунд в третьем периоде?

– Конечно, обидно так проигрывать. И в большинстве у нас был хороший момент. Потом мы ошиблись, они убежали 3 в 2 и забили гол.

– «Спартак» выглядел очень мобилизованно.

– Важная игра была для всех, соперник сильный, идет в лидерах. Для нас это был хороший тест. К сожалению, мы его не сдали. Будем делать выводы. Следующая игра - с Казанью. Тоже отличный соперник.

– Какое‑то чувство ностальгии испытали, увидев «ястребов»? Вы с ними брали Кубок Гагарина в 2021 году.

– Нет, о чем вы? Там уже не так много ребят осталось, с кем мы играли вместе. С победой, у них хорошая команда. Отлично играют Буш, Шарпи - думаю, что они передают правильные мысли для того, чтобы выигрывать такие матчи.

– Можно ли сказать, что сегодня был матч плей‑офф?

– У нас осталось 14 матчей [в регулярке], все они будут от ножа. Проходных вариантов не будет. Всем нужны очки, поэтому каждая игра у нас как плей‑офф, – сказал форвард красно-белых.

В 9 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ 40-летний Ковальчук набрал 4 (3+1) очка при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 15:01.

15 комментариев
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из за баблочука теперь могут мимо по пролететь. во же не повезло спартаковский болелам!
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Как же несет нафталином от выражения «от ножа»
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На льду пользы никакой . так хоть поговорить , надо же бабло отрабатывать.
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Вообще не понимаю таких людей , был в свое время классным игроком, уйди вовремя и оставишь самое лучшее о себе, так нет же надо мнение о себе испоганить , хотя в наше россиское время понимаю , бабло нужно и пофиг на мнение, в СССР такое и в страшном сне не представил бы, тогда репутацией дорожили( до времен Горбачева)
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Ответ Сергей Мартьянов
Откуда столько ненависти к Илье? Он вам всем ещё покажет , как в хоккей надо играть.
сколько игр уже проиграл Спартак после его прихода? а за что его любить? за то что он ингорил всю свою жизнь Спартак? или полез туда где он не может принести пользы но может срубить бабла и вообще всю жизнь выбирал деньги? и с чего вы вообще взяли что я его ненавижу? он ничего уже показать не может, занимает чужое место в составе и посыпает лёд песком
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Ответ roman-iln@mail.ru
Ты нормальный человек?)) он вообще при чем?
ну смотри, до его прихода команда занимала высокое место, много побеждала. как он пришел пошла череда поражений. как минимум это повлияло на атмосферу в коллективе, занял чье то место, не потянул уровень и т.д.) и вообще мог придти на помощь Спартаку когда эта помощь реально требовалась, а не когда стал старпером с двухлетним простоем
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Моли в том же духе продолжать, летая и в удовольствие. А теперь от ножа, стиснув зубы.
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Ответ белая простыня олимпиады
из за баблочука теперь могут мимо по пролететь. во же не повезло спартаковский болелам!
Ты нормальный человек?)) он вообще при чем?
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Ответ белая простыня олимпиады
сколько игр уже проиграл Спартак после его прихода? а за что его любить? за то что он ингорил всю свою жизнь Спартак? или полез туда где он не может принести пользы но может срубить бабла и вообще всю жизнь выбирал деньги? и с чего вы вообще взяли что я его ненавижу? он ничего уже показать не может, занимает чужое место в составе и посыпает лёд песком
Думаю , что спад мог наступить и без прихода Ильи , так бывает. А так то решает тренер и руководство , кого и когда брать и ставить в состав. Вот Паша Порядин к вам в Спартак перешёл , хотя мы повторили ему предложение и могли его не обменивать , но наше мудрое руководство пошло ему навстречу и совершили обмен , остались в хороших отношениях. Ему спасибо большое за игру в нашем клубе столько лет. Болельщик Нефтехимика.
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Ответ Angryslon
🤡, ты реально считаешь, что Витязь, Куньлунь или Сочи попадут в восьмёрку, а Спартак сольёт все оставшиеся игры?)))
ангрилсон, ты почему такой ангри
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Ответ Angryslon
🤡, ты реально считаешь, что Витязь, Куньлунь или Сочи попадут в восьмёрку, а Спартак сольёт все оставшиеся игры?)))
ну мало ли, всякое бывает
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