Капитан «Сан-Хосе» Кутюр выйдет на лед впервые в сезоне. Он не играл из-за травмы

Теги Анахайм Сан-Хосе НХЛ Логан Кутюр Хоккей

Капитан «Сан-Хосе» Логан Кутюр выйдет на лед впервые в сезоне.

34-летний форвард еще не играл в этом сезоне в связи с травмой нижней части тела. Последний матч он провел 14 апреля 2023 года против «Эдмонтона».

Ожидается, что Кутюр выйдет на лед в матче с «Анахаймом» в ночь с 20 на 21 января по московскому времени.

В НХЛ Кутюр (9-й номер драфта-2007) выступал только за «Сан-Хосе». Он набрал 700 (323+377) очков в 927 матчах в регулярных чемпионатах и 101 (48+53) балл в 116 матчах плей-офф.

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2 комментария
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С возвращением Капитан! 🦈
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