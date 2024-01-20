Капитан «Сан-Хосе» Кутюр выйдет на лед впервые в сезоне. Он не играл из-за травмы

Капитан «Сан-Хосе» Логан Кутюр выйдет на лед впервые в сезоне.

34-летний форвард еще не играл в этом сезоне в связи с травмой нижней части тела. Последний матч он провел 14 апреля 2023 года против «Эдмонтона».

Ожидается, что Кутюр выйдет на лед в матче с « » в ночь с 20 на 21 января по московскому времени.

В НХЛ Кутюр (9-й номер драфта-2007) выступал только за « ». Он набрал 700 (323+377) очков в 927 матчах в регулярных чемпионатах и 101 (48+53) балл в 116 матчах плей-офф.