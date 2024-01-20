Афанасьев набрал 1+2 с «Техасом» и стал 1-й звездой матча. Он делит 6-е место в гонке снайперов АХЛ с 17 шайбами

Егор Афанасьев набрал 1+2 с «Техасом» и стал 1-й звездой матча.

Форвард « » забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче против «Старс» (5:4) в регулярном чемпионате АХЛ.

В активе россиянина 31 (17+14) очко в 34 играх при полезности «+20» и 42 минутах штрафа. Он является вторым бомбардиром «Эдмиралс».

В гонке снайперов лиги делит 6-е место с Логаном Станковеном из « ». Лидирует Адам Годетт из «Спрингфилда» (24 шайбы в 37 играх).

Добавим, что в этой игре остался без очков. У него 22 (11+11) балла в 34 играх за фарм-клуб « ».