Флери был заменен из-за травмы в матче с «Флоридой». Он и Бобровский ушли одновременно

Теги травмы Флорида Миннесота Сергей Бобровский Марк-Андре Флери НХЛ Филип Густавссон Уилл Локвуд Хоккей

Марк-Андре Флери был заменен из-за травмы в матче с «Флоридой».

Вратарь «Миннесоты» ушел со льда во втором периоде матча с «Пантерс» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ. 

39-летний канадец отразил 10 бросков из 11 и покинул площадку при счете 4:1.

Таким образом, победа, которая могла стать 553-й за карьеру в лиге, ему сегодня не досталась. Пятая шайба была заброшена уже после выхода Филипа Густавссона, отразившего 21 бросок из 24. 

Флери ушел со льда после 4-й шайбы своей команды из-за травмы верхней части тела. В первом периоде он столкнулся за воротами с форвардом «Флориды» Уиллом Локвудом. 

Отметим, что замену вратаря после 4-й шайбы «Миннесоты» произвели и «Пантерс». Сергей Бобровский, отразивший 11 бросков из 15, уступил место Энтони Столарцу. 

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1 комментарий
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Оба вратаря, уходящие в одной паузе, и правда нечасто бывает. Однако ещё реже, когда оба вратаря не на поле без пауз.
К примеру, уступающая команда снимает вратаря и играет в 6 полевых, зарабатывает отложенный штраф, и второй вратарь уезжает тоже.
Еще более редкий случай, когда обе команды снимают вратарей без удалений. Не уверен, что в НХЛ такое было, но случилось в матче между Италией и Словенией лет пять назад. Они играли за последнюю путёвку наверх, и им нужна была победа в основное. В итоге стали играть без вратарей в формате 6 на 6. Италия смогла забить и победила.
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