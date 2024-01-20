Флери был заменен из-за травмы в матче с «Флоридой». Он и Бобровский ушли одновременно

Марк-Андре Флери был заменен из-за травмы в матче с «Флоридой».

Вратарь «Миннесоты» ушел со льда во втором периоде матча с «Пантерс» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

39-летний канадец отразил 10 бросков из 11 и покинул площадку при счете 4:1.

Таким образом, победа, которая могла стать 553-й за карьеру в лиге, ему сегодня не досталась. Пятая шайба была заброшена уже после выхода Филипа Густавссона, отразившего 21 бросок из 24.

Флери ушел со льда после 4-й шайбы своей команды из-за травмы верхней части тела. В первом периоде он столкнулся за воротами с форвардом «Флориды» Уиллом Локвудом.

Отметим, что замену вратаря после 4-й шайбы «Миннесоты» произвели и «Пантерс». Сергей Бобровский, отразивший 11 бросков из 15, уступил место Энтони Столарцу.