«Миннесота» забросила 5 шайб в большинстве в игре с «Флоридой», повторив клубный рекорд

Теги Флорида Миннесота НХЛ Джон Хайнс Хоккей

«Миннесота» забросила 5 шайб в большинстве в матче с «Флоридой».

«Уайлд» обыграли «Пантерс» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда под руководством Джона Хайнса реализовала 5 попыток большинства из 6.

При реализации численного преимущества отличились Кирилл Капризов (дважды), Райан Хартман, Брок Фэйбер и Матс Зукарелло. 

«Миннесота» повторила рекорд клуба по числу голов в большинстве за матч. Он был установлен в феврале 2006 года и повторен в октябре того же года и ноябре 2008-го. 

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2 комментария
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Грубоватый матч получился, 48 минут штрафа на двоих, много драк, атаки на вратаря и т.д. В принципе, это в стиле Флориды, особенно в плей-офф.
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