«Миннесота» забросила 5 шайб в большинстве в игре с «Флоридой», повторив клубный рекорд

«Миннесота» забросила 5 шайб в большинстве в матче с «Флоридой».

«Уайлд» обыграли «Пантерс» (6:4) в регулярном чемпионате .

Команда под руководством Джона Хайнса реализовала 5 попыток большинства из 6.

При реализации численного преимущества отличились Кирилл Капризов (дважды), Райан Хартман, Брок Фэйбер и Матс Зукарелло.

« » повторила рекорд клуба по числу голов в большинстве за матч. Он был установлен в феврале 2006 года и повторен в октябре того же года и ноябре 2008-го.