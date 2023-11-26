Костина исключали из состава «Детройта» по дисциплинарным причинам: «Произошла незначительная ситуация, ни в коем случае не злонамеренная»

Клим Костин пропустил матч «Детройта» по дисциплинарным причинам.

Сегодня «Ред Уингс» встретятся с «Миннесотой» в матче регулярного сезона НХЛ, начало – в 21:00 по московскому времени.

Российский нападающий вернулся в состав после того, как был отстранен по дисциплинарным причинам. Он не играл с «Нью-Джерси» (4:0).

Главный тренер команды Дерек Лалонд объяснил свое решение. По его словам, решение не включать Костина на игру было обусловлено не его игрой, а дисциплинарными причинами.

«Ситуация разрешилась. Клим играет огромную роль в нашем процессе. Произошла незначительная ситуация, ни в коем случае не злонамеренная, но мы все еще пытаемся достичь определенного стандарта», – сказал Лалонд.

В текущем сезоне НХЛ Костин провел 15 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+2».