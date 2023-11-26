Костина исключали из состава «Детройта» по дисциплинарным причинам: «Произошла незначительная ситуация, ни в коем случае не злонамеренная»

Теги Детройт Миннесота НХЛ Клим Костин Дерек Лалонд Хоккей

Клим Костин пропустил матч «Детройта» по дисциплинарным причинам.

Сегодня «Ред Уингс» встретятся с «Миннесотой» в матче регулярного сезона НХЛ, начало – в 21:00 по московскому времени.

Российский нападающий Клим Костин вернулся в состав после того, как был отстранен по дисциплинарным причинам. Он не играл с «Нью-Джерси» (4:0).

Главный тренер команды Дерек Лалонд объяснил свое решение. По его словам, решение не включать Костина на игру было обусловлено не его игрой, а дисциплинарными причинами. 

«Ситуация разрешилась. Клим играет огромную роль в нашем процессе. Произошла незначительная ситуация, ни в коем случае не злонамеренная, но мы все еще пытаемся достичь определенного стандарта», – сказал Лалонд.

В текущем сезоне НХЛ Костин провел 15 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+2». 

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17 комментариев

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alklimov2018
Ну, судя по перечню незначительных ситуаций, здесь одно из двух - либо перепутал троллейбусы и опоздал на установку, либо пьяная проститутка в номере.:)
+32
-1
+31
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Wff
Ответ vzi
Обожаю эти ничего не значащие и мегазавуалированные американские фразы. ;)
По моему предельно понятно: случайно, по недоразумению нарушил распорядок дня или что то в этом роде.
+26
-3
+23
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vzi
Обожаю эти ничего не значащие и мегазавуалированные американские фразы. ;)
+19
-5
+14
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Radik_2.0
проспал небось
+6
-1
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vzi
Ответ Wff
По моему предельно понятно: случайно, по недоразумению нарушил распорядок дня или что то в этом роде.
Нельзя так и сказать - нарушил распорядок дня?
Надо обязательно тень на плетень нагонять. ;)
+10
-6
+4
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Alexander Bragin
Костин играет, Болди на нём уже удаление заработал.
+3
0
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Олег Беляков
Ответ Alexander Bragin
Костин играет, Болди на нём уже удаление заработал.
во во! хрень какая-то
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VolchoK
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Vladislav Semokin
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Ответ alklimov2018
Ну, судя по перечню незначительных ситуаций, здесь одно из двух - либо перепутал троллейбусы и опоздал на установку, либо пьяная проститутка в номере.:)
возможно, нассал на стульчак, а многие европейцы привыкли писать сидя. Может в тройте так.
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Bambus
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ VolchoK
Мы тебя макнем в говно, не обращай внимания - это чистая формальность, не обижайся, у нас с тобой большое будущее!
Типичное лицемерие от американцев
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