НХЛ может дисквалифицировать Гурде за силовой прием против Экхольма. Форвард «Сиэтла» толкнул игрока «Ойлерс» в стекло, нанеся удар плечом в лицо

НХЛ может дисквалифицировать Янни Гурде.

Нападающему « » назначено слушание на предмет возможной дисквалификации, основанной на действии хоккеиста в матче против « ».

В третьем периоде применил силовой прием против защитника «Ойлерс», толкнув соперника в стекло, нанеся удар плечом в лицо.

В результате этого эпизода между хоккеистами возникла потасовка.

Гурде был удален на пять минут за неправильную атаку, Экхольм получил две минуты за грубость.