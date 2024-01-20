НХЛ может дисквалифицировать Гурде за силовой прием против Экхольма. Форвард «Сиэтла» толкнул игрока «Ойлерс» в стекло, нанеся удар плечом в лицо

Теги Эдмонтон видео НХЛ Маттиас Экхольм Сиэтл Янни Гурде Хоккей

НХЛ может дисквалифицировать Янни Гурде.

Нападающему «Сиэтла» назначено слушание на предмет возможной дисквалификации, основанной на действии хоккеиста в матче против «Эдмонтона».

В третьем периоде Янни Гурде применил силовой прием против защитника «Ойлерс», толкнув соперника в стекло, нанеся удар Маттиасу Экхольму плечом в лицо.

В результате этого эпизода между хоккеистами возникла потасовка.

Гурде был удален на пять минут за неправильную атаку, Экхольм получил две минуты за грубость.

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Янни Гурд
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