Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от Daily Faceoff, Силаев – 5-й, Артамонов – 20-й
Иван Демидов занял 2-е место в рейтинге драфта-2024 по версии Daily Faceoff.
Журналист издания Стивен Эллис представил топ-50 предстоящего драфта НХЛ.
Список возглавил форвард Макклин Селебрини.
1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)
2. н Иван Демидов («СКА-1946»)
3. н Коул Эйзерман (программа USNTDP)
4. н Конста Хелениус («Юкурит»)
5. з Антон Силаев («Торпедо»)
6. з Артем Левшунов (университет Мичигана)
7. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)
8. н Беркли Каттон («Спокан»)
9. з Зейн Парех («Сагино»)
10. н Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»)
...20. н Никита Артамонов («Торпедо»)
21. н Игорь Чернышов («Динамо»)
...36. з Матвей Шуравин («Красная Армия»)
...47. н Матвей Гридин («Маскегон»)
Причём раньше думал, он просто пулялка, но сейчас ,когда его поставили в звено с Рашевским, то стало просматриваться, что он и площадку видит неплохо и пас отдать может. Буквально дня 2 назад в МХЛ 4 передачи отдал.
К тому же дебютировал в КХЛ на годик пораньше Артамонова. Т.е. для скаутов явно больше информации о Чернышове. Не спорю, что Артамонов талантливый, техничный парниша с пасом и светлой головой, но есть сомнения, что все эти его качества можно будет переложить в НХЛ. В игре без шайбы у него определенно могут возникнуть проблемы. Ведь так, как играет Торпедо, мало кто играет в НХЛ, несмотря на то, что это очень смотрибельно. P.S. Больше жду Крутова в основе Торпедо. ИМХО, в перспективе будет как минимум не хуже Артамонова.
По поводу Силаева....Ну , как по мне, чтобы защитника выбирать так высоко ( в ТОП-5) , нужно чтобы он что-то внушительное показывал. Антон же сейчас всё чаще стал не попадать даже в ТОП-6, выходя 7 защитником. Есть вопросы к его катанию. Габариты у него конечно весьма внушительные, но нужно что-то ещё. Хотя опять же того же Симашева выбрали в Топ-6. Ну тут скорее вопросы к Аризоне.
Силаев тоже заслуженно на своем месте.
надо просто за Антоху порадоваться, так держать 💪 и удачи ему в жизни и в карьере