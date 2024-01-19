Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от Daily Faceoff, Силаев – 5-й, Артамонов – 20-й

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Иван Демидов занял 2-е место в рейтинге драфта-2024 по версии Daily Faceoff.

Журналист издания Стивен Эллис представил топ-50 предстоящего драфта НХЛ.

Список возглавил форвард Макклин Селебрини

1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)

2. н Иван ДемидовСКА-1946»)

3. н Коул Эйзерман (программа USNTDP)

4. н Конста Хелениус («Юкурит»)

5. з Антон Силаев («Торпедо»)

6. з Артем Левшунов (университет Мичигана)

7. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)

8. н Беркли Каттон («Спокан»)

9. з Зейн Парех («Сагино»)

10. н Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»)

...20. н Никита Артамонов («Торпедо») 

21. н Игорь Чернышов («Динамо»)

...36. з Матвей Шуравин («Красная Армия») 

...47. н Матвей Гридин («Маскегон»)

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8 комментариев
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Ответ pizzatcarizza
А что такого в Чернышове,что он должен быть выше Артамонова? По очкам в одну калитку за нижегородским форвардом. Силаев тоже заслуженно на своем месте.
Габариты, правый хват , скорость имеется, бросок приличнейший, может от синей зарядить, может из офиса, в силовой борьбе не чурается. В 16,5 лет покер оформил в одном из первых своих матчей в Кубке Харламова. Ещё и из Динамо. Никого не напоминает?

Причём раньше думал, он просто пулялка, но сейчас ,когда его поставили в звено с Рашевским, то стало просматриваться, что он и площадку видит неплохо и пас отдать может. Буквально дня 2 назад в МХЛ 4 передачи отдал.
К тому же дебютировал в КХЛ на годик пораньше Артамонова. Т.е. для скаутов явно больше информации о Чернышове. Не спорю, что Артамонов талантливый, техничный парниша с пасом и светлой головой, но есть сомнения, что все эти его качества можно будет переложить в НХЛ. В игре без шайбы у него определенно могут возникнуть проблемы. Ведь так, как играет Торпедо, мало кто играет в НХЛ, несмотря на то, что это очень смотрибельно. P.S. Больше жду Крутова в основе Торпедо. ИМХО, в перспективе будет как минимум не хуже Артамонова.
По поводу Силаева....Ну , как по мне, чтобы защитника выбирать так высоко ( в ТОП-5) , нужно чтобы он что-то внушительное показывал. Антон же сейчас всё чаще стал не попадать даже в ТОП-6, выходя 7 защитником. Есть вопросы к его катанию. Габариты у него конечно весьма внушительные, но нужно что-то ещё. Хотя опять же того же Симашева выбрали в Топ-6. Ну тут скорее вопросы к Аризоне.
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Арти и Силай - красавцы! Растут парни! Дай бог им карьерного роста!
+4
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+4
2 представителя Торпедо в топ-20, красиво
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+3
Ответ Калифорниец 24
Силаев высоковато, пожалуй. Чернышов должен быть выше Артамонова и в 20-ку попадать. Ну и Сурин по потенциалу железно в Топ-20. Это двухсторонний техничный центрфорвард . Гридин в Топ-30. Шуравин примерно на своём месте и где-то рядышком с ним ещё Донцов должен быть.
А что такого в Чернышове,что он должен быть выше Артамонова? По очкам в одну калитку за нижегородским форвардом.
Силаев тоже заслуженно на своем месте.
+3
-1
+2
че то Иван Демидов даже за ска толком не грает, как-то странно его видеть вторым
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Ответ Калифорниец 24
Силаев высоковато, пожалуй. Чернышов должен быть выше Артамонова и в 20-ку попадать. Ну и Сурин по потенциалу железно в Топ-20. Это двухсторонний техничный центрфорвард . Гридин в Топ-30. Шуравин примерно на своём месте и где-то рядышком с ним ещё Донцов должен быть.
Силаев на своём месте, в НХЛ наверное знают кто какого места заслуживает,
надо просто за Антоху порадоваться, так держать 💪 и удачи ему в жизни и в карьере
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