«Эдмонтон» выиграл 12-й матч подряд, повторив рекорд НХЛ для канадских клубов

«Эдмонтон» продлил рекордную серию побед до 12, обыграв «Сиэтл» (4:2).

Клуб обновил свой рекорд по числу побед подряд в регулярках НХЛ.

Кроме того, команда повторила рекорд лиги по продолжительности серии побед (12 матчей) для клубов из Канады, установленный « » в сезоне-1967/68.

Рекорд НХЛ по числу побед подряд принадлежит «Питтсбургу» (17 в сезоне-1992/93).

«Ойлерс» набрали 51 очко в 41 матче сезона-2023/24 и идут на 3-м месте в таблице Тихоокеанского дивизиона.