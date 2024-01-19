«Эдмонтон» выиграл 12-й матч подряд, повторив рекорд НХЛ для канадских клубов

Теги Монреаль Эдмонтон НХЛ рекорды Крис Кноблаух Хоккей

«Эдмонтон» продлил рекордную серию побед до 12, обыграв «Сиэтл» (4:2).

Клуб обновил свой рекорд по числу побед подряд в регулярках НХЛ

Кроме того, команда повторила рекорд лиги по продолжительности серии побед (12 матчей) для клубов из Канады, установленный «Монреалем» в сезоне-1967/68.

Рекорд НХЛ по числу побед подряд принадлежит «Питтсбургу» (17 в сезоне-1992/93).

«Ойлерс» набрали 51 очко в 41 матче сезона-2023/24 и идут на 3-м месте в таблице Тихоокеанского дивизиона.

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23 комментария
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Ответ Альберт Кот
Комментарий удален пользователем
Так у него и в ПО те же 1.5 очка за матч и сильно плюсовая полезность, хотя зачем я вам отвечаю, тут всё и так понятно.
+24
-2
+22
Ответ Альберт Кот
Комментарий удален пользователем
А в первых 6 матчах этой серии у него 12 очков. Всего за серию 18 в 12 играх, ровно полтора очка за матч, как и за карьеру. Интересно?
+23
-2
+21
До рекорда Питтсбурга (17 матчей), наверное, не дотянут, но и так молодцы. Все хорошо играют, все звенья набирают очки, а не только Коннор и Леон. В дедлайн бы вратаря бэкапа и защитника домоседа найти, можно будет смело отправляться в ещё один кубковый поход
+21
-3
+18
Ответ Столичный Чел
Следующие 12 игр: @ Calgary vs Columbus vs Chicago vs Nashville @Vegas @Anaheim @ Los Angeles vs Detroit @ St Louis @Dallas @ Arizona vs Boston В этой серии только Бостон выглядит командой, способной остановить Нефть. Ну может еще Даллас.
это НХЛ, оступиться можно в любом матче. недавние игры с Чикаго и Монреалем и так были выиграны на тоненького
+16
0
+16
Эдмонтон с очередной победой!
Вот так бы и в плей-офф!!!
+13
-3
+10
Удивительно, что за такую большую историю канадские клубы не могли одержать 12 побед подряд
+12
-2
+10
Ответ Shaiba Bash
Удивительно, что за такую большую историю канадские клубы не могли одержать 12 побед подряд
тогда ничьи были еще😛✌️выиграли там 10 потом 2 ,3 ничьи и снова побед 5, вроде и без поражений а рекорда нет🤣😱
+11
-1
+10
Закрадывается подозрение, что смена тренера была небесполезной)
+10
-1
+9
да набрали крейсерскую скорость молодцы, сохранить состав и взять ловуху, защитника и вперед за кубком
+7
-1
+6
МакДевид легенда. Нам повезло смотреть хоккей в его эпоху
+11
-6
+5
Ответ Столичный Чел
Не верю, что дело в Кноблаухе. Вопрос в чем тогда.
Я вам скажу по секрету, только вы уж пожалуйста не говорите никому: там у них а Эдмонтоне играет молодой перспективный канадский паренёк с быстрыми руками, ногами и двумя головами, по-моему бывший конькобежец, Вторая голова у него, кстати, немецкая, то есть качественная.
+7
-3
+4
Ответ Евгений Иванов
А в первых 6 матчах этой серии у него 12 очков. Всего за серию 18 в 12 играх, ровно полтора очка за матч, как и за карьеру. Интересно?
Да этот человек совсем не смотрит матчи. Для него напрочь отсутствует такой момент,как двухсторонняя игра. Поэтому хоккеисты вроде Бержерона или Дацюка у него не котируются,т.к они набирали мало очков.

Каждый второй его пост на этом сайте хейт в сторону Макдэвида. Для чего? Раньше этим занимался Барин до 2021 года,но потом успокоился.

Если говорить о влиянии хоккеиста Эдмонтона в этой победной серии,то результаты game score следующие:

McDavid 29.88
Bouchard 27.48
Hyman 25.32
Ekholm 23.76
Draisaitl 22.56
McLeod 20.90
RNH 19.08
Foegele 18.00
Skinner 11.34
Kulak 10.44
Nurse 9.84
Desharnais 9.60
Ceci 6.60
Kane 5.94
Janmark 4.56
Brown 3.63
Gagner 2.08
Hamblin 1.92
Erne 1.76
Ryan 1.32
Lavoie 0.40
Kemp 0.10
Pickard -0.27
+4
-1
+3
Удачи в след. игре
с принципиальными соперниками!!!
+5
-2
+3
Ответ Кино Музыка
Закрадывается подозрение, что смена тренера была небесполезной)
Да вы что!😃
+4
-1
+3
Ответ Евгений Иванов
Так у него и в ПО те же 1.5 очка за матч и сильно плюсовая полезность, хотя зачем я вам отвечаю, тут всё и так понятно.
Да чего противный персонаж этот статист - извини, ему я не могу ответить, я у него в игноре.
+3
-1
+2
Ответ Артем Ивашкин
Да этот человек совсем не смотрит матчи. Для него напрочь отсутствует такой момент,как двухсторонняя игра. Поэтому хоккеисты вроде Бержерона или Дацюка у него не котируются,т.к они набирали мало очков. Каждый второй его пост на этом сайте хейт в сторону Макдэвида. Для чего? Раньше этим занимался Барин до 2021 года,но потом успокоился. Если говорить о влиянии хоккеиста Эдмонтона в этой победной серии,то результаты game score следующие: McDavid 29.88 Bouchard 27.48 Hyman 25.32 Ekholm 23.76 Draisaitl 22.56 McLeod 20.90 RNH 19.08 Foegele 18.00 Skinner 11.34 Kulak 10.44 Nurse 9.84 Desharnais 9.60 Ceci 6.60 Kane 5.94 Janmark 4.56 Brown 3.63 Gagner 2.08 Hamblin 1.92 Erne 1.76 Ryan 1.32 Lavoie 0.40 Kemp 0.10 Pickard -0.27
Барин недолюбливает Эдмонтон, но, по моему, к МакДэвиду он относится объективно. Этот персонаж - скорее реинкарнация Пахага и любителя бесконечных запятых either’а.
+2
0
+2
Ответ Столичный Чел
Следующие 12 игр: @ Calgary vs Columbus vs Chicago vs Nashville @Vegas @Anaheim @ Los Angeles vs Detroit @ St Louis @Dallas @ Arizona vs Boston В этой серии только Бостон выглядит командой, способной остановить Нефть. Ну может еще Даллас.
смотри чтобы в битве за Альберту уже по носу щелчок не выдали
+2
0
+2
Ответ Shaiba Bash
Удивительно, что за такую большую историю канадские клубы не могли одержать 12 побед подряд
Дело в ничьих. Рекорд серии без поражений у Флайерс - 35 игр подряд в сезоне 1979/1980, из них 10 ничьих.
У Монреаля зато самая длинная серия без поражений дома: 34, пять месяцев не проигрывали.
+1
0
+1
Ответ Евгений Иванов
А в первых 6 матчах этой серии у него 12 очков. Всего за серию 18 в 12 играх, ровно полтора очка за матч, как и за карьеру. Интересно?
Комментарий удален пользователем
Ответ *MVP*
это НХЛ, оступиться можно в любом матче. недавние игры с Чикаго и Монреалем и так были выиграны на тоненького
Безусловно.
Но чисто теоретически все же возможно.
По крайней мере в следующих 4 играх так уж точно.
@ Calgary
vs Columbus
vs Chicago
vs Nashville
0
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0
Ответ разноцветный логотип
смотри чтобы в битве за Альберту уже по носу щелчок не выдали
Кто?
Калгари?
Ну ну.
0
0
0
Комментарий удален пользователем
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