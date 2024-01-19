«Эдмонтон» выиграл 12-й матч подряд, повторив рекорд НХЛ для канадских клубов
«Эдмонтон» продлил рекордную серию побед до 12, обыграв «Сиэтл» (4:2).
Клуб обновил свой рекорд по числу побед подряд в регулярках НХЛ.
Кроме того, команда повторила рекорд лиги по продолжительности серии побед (12 матчей) для клубов из Канады, установленный «Монреалем» в сезоне-1967/68.
Рекорд НХЛ по числу побед подряд принадлежит «Питтсбургу» (17 в сезоне-1992/93).
«Ойлерс» набрали 51 очко в 41 матче сезона-2023/24 и идут на 3-м месте в таблице Тихоокеанского дивизиона.
Вот так бы и в плей-офф!!!
Каждый второй его пост на этом сайте хейт в сторону Макдэвида. Для чего? Раньше этим занимался Барин до 2021 года,но потом успокоился.
Если говорить о влиянии хоккеиста Эдмонтона в этой победной серии,то результаты game score следующие:
McDavid 29.88
Bouchard 27.48
Hyman 25.32
Ekholm 23.76
Draisaitl 22.56
McLeod 20.90
RNH 19.08
Foegele 18.00
Skinner 11.34
Kulak 10.44
Nurse 9.84
Desharnais 9.60
Ceci 6.60
Kane 5.94
Janmark 4.56
Brown 3.63
Gagner 2.08
Hamblin 1.92
Erne 1.76
Ryan 1.32
Lavoie 0.40
Kemp 0.10
Pickard -0.27
с принципиальными соперниками!!!
У Монреаля зато самая длинная серия без поражений дома: 34, пять месяцев не проигрывали.
Но чисто теоретически все же возможно.
По крайней мере в следующих 4 играх так уж точно.
@ Calgary
vs Columbus
vs Chicago
vs Nashville
Калгари?
Ну ну.