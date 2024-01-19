Мэттьюс с 3+1, Пастрняк и Оши с хет-триками – звезды дня в НХЛ

Остон Мэттьюс, Давид Пастрняк и Ти Джей Оши – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – форвард « » с хет-триком в ворота «Сент-Луиса» (5:2). Матч с 3+ шайбами стал для 37-летнего нападающего 6-м в регулярных чемпионатах и первым с 2021 года.

Вторая звезда – форвард « » с хет-триком в ворота «Колорадо» (5:2). Матч с 3+ шайбами стал для него 16-м в рамках регулярок, что позволило нападающему обновить рекорд для игроков из Чехии.

Первая звезда – форвард «Торонто» Остон Мэттьюс с 4 (3+1) очками в ворота «Калгари» (4:3). Хет-трик стал для американца 4-м в текущем сезоне, он упрочил лидерство в гонке снайперов (37 шайб в 42 играх).