«Ванкувер» первым в сезоне НХЛ одержал 30 побед и возглавил таблицу лиги с 64 очками в 45 играх
«Ванкувер» первым в сезоне НХЛ одержал 30 побед.
«Кэнакс» обыграли «Аризону» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
У команды под руководством Рика Токкета стало 64 очка в 45 играх. Она возглавляет Тихоокеанский дивизион, Западную конференцию и общую таблицу лиги.
Отметим, что по проценту очков (71,1%) «Ванкувер» занимает 3-е место в лиге, уступая «Виннипегу» (72,1%) и «Бостону» (71,6%).
28 из 30 своих побед в этом сезоне «Кэнакс» одержали в основное время.