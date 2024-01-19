«Ванкувер» первым в сезоне НХЛ одержал 30 побед и возглавил таблицу лиги с 64 очками в 45 играх

Теги Бостон Ванкувер Аризона НХЛ Рик Токкет Виннипег Хоккей

«Ванкувер» первым в сезоне НХЛ одержал 30 побед.

«Кэнакс» обыграли «Аризону» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

У команды под руководством Рика Токкета стало 64 очка в 45 играх. Она возглавляет Тихоокеанский дивизион, Западную конференцию и общую таблицу лиги. 

Отметим, что по проценту очков (71,1%) «Ванкувер» занимает 3-е место в лиге, уступая «Виннипегу» (72,1%) и «Бостону» (71,6%). 

28 из 30 своих побед в этом сезоне «Кэнакс» одержали в основное время. 

1 комментарий
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После объединения Петтерссона, Миллера и Бёсера в одно ударное звено Ванкувер в 7 играх набрал 13 очков из 14 возможных. Петтерссон в этих 7 матчах набрал 14 очков (при 9 заброшенных шайбах), Миллер набрал 8 очков и у Бёсера 7 очков. Вторым звеном сейчас стало звено Блюгер-Джошуа-Гарланд, которое за этот период совокупно набрало 14 очков. Вот и в последней игре игроки этого звена получили по 16 минут игрового времени (Гарланд и Блюгер) и 14 минут (Джошуа).
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