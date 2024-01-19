«Ванкувер» первым в сезоне НХЛ одержал 30 побед и возглавил таблицу лиги с 64 очками в 45 играх

«Ванкувер» первым в сезоне НХЛ одержал 30 побед.

«Кэнакс» обыграли «Аризону» (2:1) в регулярном чемпионате .

У команды под руководством стало 64 очка в 45 играх. Она возглавляет Тихоокеанский дивизион, Западную конференцию и общую таблицу лиги.

Отметим, что по проценту очков (71,1%) « » занимает 3-е место в лиге, уступая « » (72,1%) и « » (71,6%).

28 из 30 своих побед в этом сезоне «Кэнакс» одержали в основное время.