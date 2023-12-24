Тренер «Ванкувера» после дубля Кузьменко: «Он извинился за пару вещей. Я ему ответил: «Просто играй». Он отличный парень»

Теги Ванкувер Сан-Хосе НХЛ Рик Токкет Андрей Кузьменко Хоккей

Тренер «Ванкувера» рассказал о разговоре с Андреем Кузьменко о его ошибках.

«Ванкувер» победил «Сан-Хосе» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Андрей Кузьменко оформил дубль. При этом у него отрицательный показатель полезности – «минус 2».

Два предыдущих матча российский форвард провел в запасе по решению главного тренера Рика Токкета.

«Слушайте, люди совершают ошибки. Я сказал ему, что хочу вернуть его в состав. Он отличный парень.

После игры он подошел ко мне и извинился за пару вещей. Я ему ответил: «Просто играй, тебе не нужно извиняться», – сказал Токкет после матча.

Кузьменко вернулся в основу – и сделал дубль за 5 минут! «Ванкувер» ушел на Рождество лидером НХЛ

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3 комментария
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Ответ Sevan87
пацаны не извиняются
ив НХЛ не играют
+4
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+4
пацаны не извиняются
+3
-3
0
Ответ Sevan87
пацаны не извиняются
Как видим, неумение признавать свои ошибки, приводит пацана либо на нары, либо в могилу.
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