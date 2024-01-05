Кузьменко в 5-й раз в сезоне остался в запасе «Ванкувера» по решению тренера. У него не было очков при 1 броске в 2 предыдущих играх

Теги Сент-Луис Ванкувер НХЛ Рик Токкет Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко в 5-й раз в сезоне остался в запасе «Ванкувера».

Форвард пропустил матч «Кэнакс» против «Сент-Луиса» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ по решению главного тренера Рика Токкета

В двух предыдущих матчах у россиянина не было набранных очков при 1 броске в створ. 

В сезоне в его активе 19 (8+11) очков в 32 играх. Ранее сообщалось, что другие клубы НХЛ спрашивали «Ванкувер» о доступности россиянина для обмена. 

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11 комментариев
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В 4 звене тяжело набирать очки, нужно просить обмен
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Ответ Альберт Кот
Если Ванкувер мимо по я не удивлюсь)
Ну выпасть из восьмерки с второго места имея гандикап в 10 очков , это конечно будет крутое фиаско
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+1
Ответ KirGre
Какой обмен ? Он в первом звене играет !!! Там какая-то другая причина
В каком первом? Ты что городишь?
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Ответ KirGre
То, что он сейчас не в первом звене , это не значит , что это не игрок этого звена, его не ставят туда по какой-то причине , а так дак , он играет с Петерссоном и Хорватом, Хорват ушёл , они в 2 остались . Я же написал уже ранее , что его не ставят в свое ПЕРВОЕ звено по какой-то причине
Его не ставят в первое звено по одной причине - он хреново играет.
+1
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Ответ Latenight Radio
Его не ставят в первое звено по одной причине - он хреново играет.
Да ну ты брось , что прям так плохо ?
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Ответ KirGre
Ну выпасть из восьмерки с второго места имея гандикап в 10 очков , это конечно будет крутое фиаско
Тренер явно перегибает в ситуации с Кузьменко. Лучшее враг хорошему.
+3
-3
0
Ответ Альберт Кот
Тренер явно перегибает в ситуации с Кузьменко. Лучшее враг хорошему.
Да, я об этом выше написал в комментах
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