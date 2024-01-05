Кузьменко в 5-й раз в сезоне остался в запасе «Ванкувера» по решению тренера. У него не было очков при 1 броске в 2 предыдущих играх

Андрей Кузьменко в 5-й раз в сезоне остался в запасе «Ванкувера».

Форвард пропустил матч «Кэнакс» против « » (1:2) в регулярном чемпионате по решению главного тренера .

В двух предыдущих матчах у россиянина не было набранных очков при 1 броске в створ.

В сезоне в его активе 19 (8+11) очков в 32 играх. Ранее сообщалось, что другие клубы НХЛ спрашивали « » о доступности россиянина для обмена.