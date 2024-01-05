Кузьменко в 5-й раз в сезоне остался в запасе «Ванкувера» по решению тренера. У него не было очков при 1 броске в 2 предыдущих играх
Андрей Кузьменко в 5-й раз в сезоне остался в запасе «Ванкувера».
Форвард пропустил матч «Кэнакс» против «Сент-Луиса» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ по решению главного тренера Рика Токкета.
В двух предыдущих матчах у россиянина не было набранных очков при 1 броске в створ.
В сезоне в его активе 19 (8+11) очков в 32 играх. Ранее сообщалось, что другие клубы НХЛ спрашивали «Ванкувер» о доступности россиянина для обмена.