Тарасенко забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче против «Монреаля». У него 29 очков и «+12» в 38 играх

Теги Оттава Монреаль НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Монреалем».

Форвард «Оттавы» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (6:2). У него 3 гола в последних 4 матчах. 

Всего в текущем сезоне Тарасенко набрал 29 (11+18) очков в 38 играх при среднем времени на льду 16:04 и полезности «+12» (второй показатель в «Сенаторс»). 

Сегодня Владимир (13:10, 1:40 – в большинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ, еще один прошел мимо. Также он применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и 2 перехвата. 

12 комментариев
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Ого, +12 в команде, которая на дне таблицы это сильно
+22
0
+22
Без травм главное. В его исполнительском мастерстве сомнений не было.
+12
-1
+11
Тарасенко в дедлайн будет самым востребованным хоккеистом.
+9
-3
+6
Хорошая статистика в клубе аутсайдере. В дедлайн обменяют. А летом подпишет с кем-нибудь контракт 4,5 млн. На 3 года, примерно. Как Райан О’Райли с Нэшвиллом!
+4
0
+4
Тарасенко точно будут менять, Кузьменко скорее да чем нет, а будут ли менять Бучневича вот в чем вопрос)
+2
0
+2
Ответ андрей ногин
и где это мастерство ?
А ты в очках хоккей смотришь или без?
+2
-1
+1
Ответ sergof2
Хорошая статистика в клубе аутсайдере. В дедлайн обменяют. А летом подпишет с кем-нибудь контракт 4,5 млн. На 3 года, примерно. Как Райан О’Райли с Нэшвиллом!
сейчас у Тарасенко статистика такая, которая позволяет претендовать миллионов на 6 в год.
+3
-2
+1
Ответ андрей ногин
на основании чего такой вывод ?
А ты что персональный хейтер Тарасенко?
+1
-1
0
Ответ андрей ногин
слабенькая стата и игра в-целом. старик К.Жиру, который старше Володи на три года играет намного большую роль в команде.
Слабая статистика? Да после его травм , вообще хорошо, что он вообще играет. А для Оттавы и его игрового времени, статистика нормальная....
+1
-1
0
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