Тарасенко забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче против «Монреаля». У него 29 очков и «+12» в 38 играх

Владимир Тарасенко забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Монреалем».

Форвард «Оттавы» отличился в игре регулярного чемпионата с «Канадиенс» (6:2). У него 3 гола в последних 4 матчах.

Всего в текущем сезоне набрал 29 (11+18) очков в 38 играх при среднем времени на льду 16:04 и полезности «+12» (второй показатель в «Сенаторс»).

Сегодня Владимир (13:10, 1:40 – в большинстве, «+3») реализовал единственный бросок в створ, еще один прошел мимо. Также он применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и 2 перехвата.