«Сибирь» отыгралась с 0:2, но проиграла «Салавату». У команды 4 поражения в 6 последних играх

«Салават Юлаев» победил «Сибирь» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

К 19-й минуте игры клуб из Новосибирска проигрывал со счетом 0:2, но сумел отыграться благодаря шайбам и .

В итоге « » удалось одержать победу в матче. Решающий гол на 47-й минуте забил .

Напомним, в среду присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

На данный момент клуб занимает 9-е место на Востоке с 51 очком в 53 матчах. У команды 4 поражения в 6 последних играх.