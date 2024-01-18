«Сибирь» отыгралась с 0:2, но проиграла «Салавату». У команды 4 поражения в 6 последних играх

Теги Салават Юлаев Сибирь Сергей Кривокрасов КХЛ Тэйлор Бек Александр Шаров Владимир Михалев Хоккей

«Салават Юлаев» победил «Сибирь» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

К 19-й минуте игры клуб из Новосибирска проигрывал со счетом 0:2, но сумел отыграться благодаря шайбам Тэйлора Бека и Владимира Михалева.

В итоге «Салавату» удалось одержать победу в матче. Решающий гол на 47-й минуте забил Александр Шаров

Напомним, в среду КХЛ присудила «Сибири» четыре технических поражения, из-за чего новосибирцы потеряли четыре очка. Решение вызвано превышением в заявке на отдельно взятый матч установленного лимита на легионеров.

На данный момент клуб занимает 9-е место на Востоке с 51 очком в 53 матчах. У команды 4 поражения в 6 последних играх.

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12 комментариев
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Получается Салават бюджетные деньги для Новосибирска сэкономил?
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Это не полоса, это просто надо руководство уже наконец потрясти и заставить работать наконец, а не в своих интересах там просто находиться.
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Молодцы, выиграли. Но больше нельзя допускать, чтобы сравнивали счёт.
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Выиграли ,но от игры СЮ впечатление не очень, второй период провалили, большинство не работает, моменты не используют. Когда начнется игра САЛАВАТА ЮЛАЕВА.
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Ответ Ачиваков Марат
Салават Ю на классе, как и положено! Сибири сочувствую, есть подозрение, что хотят вывести в восмерку Амур, что бы потрепать лидера Востока в плей офф.
почему ьы и нет? согласен с вами
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