Барак о тренировках с Тортореллой: «Он истощает ментально – смотрит, сломаешься ли ты под нагрузками. Его методы помогли мне стать лучше»

Дерек Барак поделился впечатлениями от тренировок с Джоном Тортореллой.

– Вы принимали участие в лагере развития « ». Успели познакомиться с ?

– Да, он был главным тренером «Блю Джекетс» в то время. Его тренировки – пожалуй, самое тяжелое, через что мне когда-либо приходилось проходить. Это очень сильно закаляет ментально – тот лагерь благотворно повлиял на все мои игровые и неигровые аспекты.

За пределами льда это невероятный человек, он очень много времени уделяет благотворительности. Как тренер он не потерпит никакой предвзятости, делает все для команды. Неважно, зарабатываешь ты 9 млн долларов или 900 тысяч – играть будет тот, кто делает это правильно. Уважаю это.

Для меня самым безумным с ним было то, как он управляет тренировочным процессом. Он истощает ментально – смотрит, сломаешься ли ты под таким количеством нагрузок и задач. Это объединяет команду, и мне его методы определенно помогли стать лучше, – сказал нападающий «Витязя» Дерек Барак.