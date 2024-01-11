Каттер Готье: «Слухи о том, что я боюсь Тортореллу, – это совсем не так. Это не та причина, по которой я не хотел играть в «Филадельфии»

Каттер Готье рассказал, что был готов играть под руководством Джона Тортореллы.

«Анахайм» обменял защитника Джейми Дрисдейла и выбор во 2-м раунде драфта в «Филадельфию» на права на лучшего форварда МЧМ Каттера Готье.

Позже стало известно, что «Флайерс» обменяли 19-летнего американца из-за его нежелания играть за клуб и отказа от общения с руководством.

«Слухи о том, что я боюсь Тортса, – это совсем не так.

У меня было много [жестких] тренеров, и я думаю, что любой тренер, под руководством которого я буду играть, будет рад видеть меня в своей команде.

Я хочу сделать все возможное, чтобы побеждать. Если это жесткий и кричащий тренер, я выдержу. Я никогда не буду проявлять неуважение или спорить с тренером.

Я собираюсь выкладываться на полную каждую смену. Это не было причиной, по которой я не хотел играть в «Филадельфии».

Я разговаривал с Тортсом в лагере развития два года назад. Я был очень рад и взволнован встрече с ним. Я был не против играть за него», – сказал Каттер Готье.