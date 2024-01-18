Мостовой о том, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Этот сезон складывается для него не совсем удачно. То забить не может, то травма. В следующем подберется, может быть»

Александр Мостовой высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (830), уступая лишь (894).

В нынешнем сезоне набрал 27 (8+19) очков в 39 играх.

– На каком уровне вы играете в хоккей?

– На любительском, хорошем.

– То есть можете в стык пойти, если что?

– Да, я все могу, умею. К сожалению, старые травмы не позволяют играть на 100%. Последние лет пять уже.

– На ваш взгляд, где сложнее – в футболе или в хоккее?

– Везде сложно. И там, и там. Это два самых популярных вида спорта.

– Следите за какими-то командами?

– В основном слежу за «Спартаком». А так все лиги смотрю: , . Без футбола, без хоккея не могу жить.

– Можете сказать, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки?

– Этот сезон складывается не совсем удачно для Александра. То забить не может, то травма. В этом сезоне точно не подберется. В следующем, может быть.

Говорят, у него будет еще два года контракта. Трудно прогнозировать, – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.