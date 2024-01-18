Мостовой о том, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Этот сезон складывается для него не совсем удачно. То забить не может, то травма. В следующем подберется, может быть»
Александр Мостовой высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (830), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
В нынешнем сезоне Александр Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 играх.
– На каком уровне вы играете в хоккей?
– На любительском, хорошем.
– То есть можете в стык пойти, если что?
– Да, я все могу, умею. К сожалению, старые травмы не позволяют играть на 100%. Последние лет пять уже.
– На ваш взгляд, где сложнее – в футболе или в хоккее?
– Везде сложно. И там, и там. Это два самых популярных вида спорта.
– Следите за какими-то командами?
– В основном слежу за «Спартаком». А так все лиги смотрю: КХЛ, НХЛ. Без футбола, без хоккея не могу жить.
– Можете сказать, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки?
– Этот сезон складывается не совсем удачно для Александра. То забить не может, то травма. В этом сезоне точно не подберется. В следующем, может быть.
Говорят, у него будет еще два года контракта. Трудно прогнозировать, – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.
Не патриотично это как-то, не скрепно!