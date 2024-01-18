Мостовой о том, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: «Этот сезон складывается для него не совсем удачно. То забить не может, то травма. В следующем подберется, может быть»

Теги Спартак Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки Александр Мостовой НХЛ КХЛ любительский хоккей Хоккей

Александр Мостовой высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (830), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

В нынешнем сезоне Александр Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 играх.

– На каком уровне вы играете в хоккей?

– На любительском, хорошем.

– То есть можете в стык пойти, если что?

– Да, я все могу, умею. К сожалению, старые травмы не позволяют играть на 100%. Последние лет пять уже.

– На ваш взгляд, где сложнее – в футболе или в хоккее?

– Везде сложно. И там, и там. Это два самых популярных вида спорта.

– Следите за какими-то командами?

– В основном слежу за «Спартаком». А так все лиги смотрю: КХЛ, НХЛ. Без футбола, без хоккея не могу жить.

– Можете сказать, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки?

– Этот сезон складывается не совсем удачно для Александра. То забить не может, то травма. В этом сезоне точно не подберется. В следующем, может быть.

Говорят, у него будет еще два года контракта. Трудно прогнозировать, – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.

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11 комментариев
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А что Мостовой думает про хуситов, ирано-пакистанский конфликт, рост биткоина в среднесрочной перспективе? Он же во всем разбирается
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😅 Ждём следующую новость «Мостовой о высадке Армстронга на луну»?
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Оставьте уже в покое Овечкина забьет так забьет, не забьет значит не судьба
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Пусть Овечкин сначала тысячу раз начеканит - потом можно и о рекорде Грецки думать
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+1
Ответ DVM_1
Пусть Овечкин сначала тысячу раз начеканит - потом можно и о рекорде Грецки думать
Начеканит шайбу клюшкой
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Кто вообще всем делает мозги с этим Овечкиным?
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не интересны все эти puтинские приспешники
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Возраст - не тетка. У возрастных спортсменов физические кондиции меняются только в одну сторону - сторону ухудшения. Так что Ови в следующем сезоне вероятней всего придется еще сложнее, чем в этом.
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И ЧСХ, как-то вот комментарии ыкспэрдов сменились с бодро-обнадёживающих, типа вот Александр в туалет сходит - вес сбросит и начнёт голы клепать, догонит грецкаго до конца сезона, до каких-то двусмысленных-типа может быть, в следующем сезоне..
Не патриотично это как-то, не скрепно!
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Не побьет он его , пенсионер которого если не в конце сезона то в конце следующего на выход попросят. Пусть лучше буков прорекламирует , подзаработает 👍
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надоели эти убогие новости на хоккейной ветке. кому нужно мнение не имеющих отношения к хоккею или нхл товарищей. берите пример с баскетбольной редакции
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