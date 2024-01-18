Никита Щитов: «Игра «Ак Барса» удручает. Больше пяти минут это смотреть невозможно. У Билялетдинова очень тяжелый хоккей»

Теги Ак Барс Никита Щитов Зинэтула Билялетдинов Алексей Жамнов Андрей Козырев Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Никита Щитов раскритиковал игру «Ак Барса» в сезоне-2023/24.

Казанцы занимают седьмое место в таблице Восточной конференции. 

«Игра «Ак Барса» удручает. Ее тяжело смотреть. Она тяжелая и натужная, несмотря на то, что в Казани играют классные мастера.

Если представить, какую игру эти хоккеисты показывали бы под руководством таких тренеров, как Козырев, Ларионов, Жамнов… Они бы показывали там свой лучший хоккей, забивая много голов. А у Билялетдинова очень тяжелый хоккей.

Команда не может забить, пропускает и проигрывает, хотя состав у нее сумасшедший. Мне казалось, что она весь чемпионат будет идти в лидерах, но что-то у нее не получается. Возможно, дело во внутренних причинах, о которых мы не знаем.

Что ждать от «Ак Барса» в плей-офф? Это загадка. Возможно, команда покажет там совсем другой хоккей, стараясь играть на результат. Сложно предположить. Может быть, она вылетит в первом раунде, а, может, выиграет Кубок. Все может быть.

Смотреть последние матчи «Ак Барса» тяжело и совсем неинтересно. Больше пяти минут, к сожалению, это смотреть невозможно. Хотя, игроки в команде очень классные», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов. 

«Ак Барс» страдает из-за вредных привычек и токсичной привязанности к Билялетдинову. Как итог – 7-е место на Востоке

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15 комментариев
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я давно параллельный матч смотрю.....на это г не хочется время тратить , а тут еще билет на матч со Спартаком подогнали...придется хорошо выпить , иначе никак
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Никита ты не понимаешь хоккей,на этом сайте многие кайфуют с хоккея Билла,восторгаются просто!)
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Да, тяжело. Каждый новый матч смотрим с надеждой, что может Билл наконец-то что-то поменяет и лишь это даёт хоть какие-то силы
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Хоккей удушающего типа
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Либо в плей офф не попадут, либо просто вылетят в первом раунде.
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Не, ну я могу смотреть матчи Ак Барса, если Загитова принесёт мне на подносе дюжину свежих горячих эчпочмаков. И я буду есть их и жир будет течь по моим рукам, локтям и животу и я буду вкушать вкуснейший фарш и румяную корочку теста.
+3
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+2
Ак барс и не отличался атакующей зрелищной игрой, регулярка для Билла всего лишь подготовка к плей офф. Да, тяжело смотреть это по сезону, но, если Билл с 7 - го места пройдёт, допустим, Авангард, а во втором раунде пройдёт Динамо, то простят ему такую игру. Заранее прошу прощения у болельщиков Авангарда и Динамо, не говорю, что они проиграют, да и места по регулярке пока условные
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После эпика с Барысом (0:0), меня хватало максимум на 10 минут. А некоторые матчи вообще даже включать не хотелось
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Без обид Казанцы ,но реально удручающие зрелище .Еще более потому что такой состав и так ущербно играть . Последние время так вообще даже Адмирал как то результативнее играет меньше шайбы за игру это же финиш просто)
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Ответ ВОЛКОДАВ
Да, тяжело. Каждый новый матч смотрим с надеждой, что может Билл наконец-то что-то поменяет и лишь это даёт хоть какие-то силы
Скорее, что совесть у тренера появится и он наконец свалит... Но деньги ляжку греют
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Ответ Dragon10
Ак барс и не отличался атакующей зрелищной игрой, регулярка для Билла всего лишь подготовка к плей офф. Да, тяжело смотреть это по сезону, но, если Билл с 7 - го места пройдёт, допустим, Авангард, а во втором раунде пройдёт Динамо, то простят ему такую игру. Заранее прошу прощения у болельщиков Авангарда и Динамо, не говорю, что они проиграют, да и места по регулярке пока условные
У вас возможно обманчивое восприятие прошлого сезона , но полный сезон с таким составом показывает что единственная проблема именно в тренере . Случай с Жафяровым наглядный пример, того же Шипу и Радулова сажает . Но это же приговор куда с таким пройдешь .
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Так они уступили Сочи 3-1, об чем тут говорить, реально ставлю по линии олимпбет на их соперников и почти всегда в плюсе. Респект команде)!
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Акбарс развалился .
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