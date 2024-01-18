Никита Щитов: «Игра «Ак Барса» удручает. Больше пяти минут это смотреть невозможно. У Билялетдинова очень тяжелый хоккей»

Никита Щитов раскритиковал игру «Ак Барса» в сезоне-2023/24.

Казанцы занимают седьмое место в таблице Восточной конференции.

«Игра «Ак Барса» удручает. Ее тяжело смотреть. Она тяжелая и натужная, несмотря на то, что в Казани играют классные мастера.

Если представить, какую игру эти хоккеисты показывали бы под руководством таких тренеров, как , , … Они бы показывали там свой лучший хоккей, забивая много голов. А у очень тяжелый хоккей.

Команда не может забить, пропускает и проигрывает, хотя состав у нее сумасшедший. Мне казалось, что она весь чемпионат будет идти в лидерах, но что-то у нее не получается. Возможно, дело во внутренних причинах, о которых мы не знаем.

Что ждать от «Ак Барса» в плей-офф? Это загадка. Возможно, команда покажет там совсем другой хоккей, стараясь играть на результат. Сложно предположить. Может быть, она вылетит в первом раунде, а, может, выиграет . Все может быть.

Смотреть последние матчи «Ак Барса» тяжело и совсем неинтересно. Больше пяти минут, к сожалению, это смотреть невозможно. Хотя, игроки в команде очень классные», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

«Ак Барс» страдает из-за вредных привычек и токсичной привязанности к Билялетдинову. Как итог – 7-е место на Востоке