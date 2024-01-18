Райнхарт – 2-й игрок в истории «Флориды» после Буре с 20+ голами в неравных составах за сезон

Теги Флорида НХЛ Павел Буре рекорды Сэм Райнхарт Хоккей

Сэм Райнхарт забил 20 голов в неравных составах в сезоне-2023/24.

Нападающий «Пантерс» отметился голом в меньшинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:3 ОТ).

Теперь на счету Сэма Райнхарта 16 шайб в большинстве и 4 гола в меньшинстве в 44 играх сезона-2023/24.

Он стал вторым игроком в истории «Флориды», забросившим не менее 20 голов за сезон в неравных составах.

Ранее это удалось Павлу Буре (24 в сезоне-2000/01).

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7 комментариев
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Ответ Альберт Кот
Главное открытие сезона - Райхард!
Понимаю, что первым написать комментарий это круто, но две ошибки в имени главного действующего лица новости, это как-то перебор ;)))
+8
-1
+7
Буре - абсолютный феномен. В сезоне 2000/01, играя за переломанную, днищенскую команду, с АХЛ-ским составом, повторил выдающееся достижение, войдя по итогам регулярного сезона в ТОП-5 одновременно по всем 3-м показателям голов (голы в равных составах, в большинстве и меньшинстве). До Русской Ракеты последний раз такое проделывали Гретцки и Лемье в 80-х, а после Буре - только Перри и Макдэвид.

Буре (2000/01):
голы в равных составах - 2-е место
голы в большинстве - поделил 2-е место
голы в меньшинстве - 4-е место

Перри (2010/11):
голы в равных составах - 1-е место
голы в большинстве - поделил 5-е место
голы в меньшинстве - поделил 5-е место

Макдэвид (2022/23):
голы в равных составах - 3-е место
голы в большинстве - 2-е место
голы в меньшинстве - поделил 3-е место

При этом Макдэвиду помогал Драйзайтль, Перри - Гетцлаф, а Буре - впемережку с разными средними игроками Виктор Козлов, который чуть ли не полсезона провел в лазарете.
+4
-2
+2
Сэм хорош
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