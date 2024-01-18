Райнхарт – 2-й игрок в истории «Флориды» после Буре с 20+ голами в неравных составах за сезон

Сэм Райнхарт забил 20 голов в неравных составах в сезоне-2023/24.

Нападающий «Пантерс» отметился голом в меньшинстве в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (2:3 ОТ).

Теперь на счету 16 шайб в большинстве и 4 гола в меньшинстве в 44 играх сезона-2023/24.

Он стал вторым игроком в истории «Флориды», забросившим не менее 20 голов за сезон в неравных составах.

Ранее это удалось Павлу Буре (24 в сезоне-2000/01).