Райнхарт – 2-й игрок в истории «Флориды» после Буре с 20+ голами в неравных составах за сезон
Сэм Райнхарт забил 20 голов в неравных составах в сезоне-2023/24.
Нападающий «Пантерс» отметился голом в меньшинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:3 ОТ).
Теперь на счету Сэма Райнхарта 16 шайб в большинстве и 4 гола в меньшинстве в 44 играх сезона-2023/24.
Он стал вторым игроком в истории «Флориды», забросившим не менее 20 голов за сезон в неравных составах.
Ранее это удалось Павлу Буре (24 в сезоне-2000/01).
Буре (2000/01):
голы в равных составах - 2-е место
голы в большинстве - поделил 2-е место
голы в меньшинстве - 4-е место
Перри (2010/11):
голы в равных составах - 1-е место
голы в большинстве - поделил 5-е место
голы в меньшинстве - поделил 5-е место
Макдэвид (2022/23):
голы в равных составах - 3-е место
голы в большинстве - 2-е место
голы в меньшинстве - поделил 3-е место
При этом Макдэвиду помогал Драйзайтль, Перри - Гетцлаф, а Буре - впемережку с разными средними игроками Виктор Козлов, который чуть ли не полсезона провел в лазарете.