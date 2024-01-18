Квартальнов про 2:5 с «Куньлунем»: «Динамо» ждало, что соперник развалится. Думали, что мы очень серьезные мастера, но мы не такие»

Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Куньлуня» (2:5).

«Было хорошее начало, но та пятиминутка в большинстве должна была приблизить нас к победе, а получилось так, что перевернула игру в поражение. Сыграли вальяжно, ощущение, будто очень серьезные мастера, но мы не такие, нам нужно многому учиться.

Всего один бросок, возили шайбу, теряли ее. Мы не работали, думали, что играем с командой, которая развалится, но в этой Лиге нужно уважать любого соперника. Для меня это очень серьезный момент. У нас не получилось – и с этого началось.

Игра состоит из 60 минут, которые нужно провести достойно. Возвращение в состав Владислава Кодолы и Ника Меркли? Это наши опытные игроки, мы должны давать им играть, но я недоволен всей командой. В третьем периоде перешли на игру в три звена, но ничего не сработало», – сказал главный тренер минского «Динамо».