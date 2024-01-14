Заварухин о поражении от минского «Динамо»: «Игра у «Трактора» не получилась от слова совсем. Мы не заслуживали даже одного очка»

Теги Трактор Алексей Заварухин Динамо Минск КХЛ Сергей Калинин Кирилл Кадышев Хоккей

Алексей Заварухин заявил, что «Трактор» не заслужил очков в игре с минским «Динамо».

«Трактор» уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– У нашей команды не получилась игра от слова совсем. Почему не получилась – мы разберем. Покажем все ребятам.

Соперник был быстрее, играли они с большим желанием. Наши ребята в третьем периоде сделали выводы, добавили, но чуть-чуть не хватило.

Свое игрой мы не заслуживали даже одного балла.

– Можно ли связать отсутствие свежести у «Трактора» из-за недавней встречи с «Ак Барсом», а также прерванной домашней серии. Четыре домашних игры, потом выезд в Минск и снова домашняя серия игр.

– Мы не обращаем на это внимание. У любого соперника есть такие серии.

Возможно, много сил и эмоций оставили во время домашней серии. Разбирали соперника, акцентировали внимание на игровые моменты.

В матче мы к этому оказались не готовы. Будем разбираться и делать выводы.

– Кирилл Кадышев не появлялся в третьем периоде. С чем это связано?

– Мы решили добавить скорости, перейти на три состава. Кирилл выпал из обоймы.

– У Сергея Калинина продолжительная серия без голов.

– Это наш капитан. Он делает определенную работу.

От любого игрока атаки мы хотим, чтобы он больше набирал очков. Он большое внимание уделяет обороне и командным действиям в раздевалке, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

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